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Режим ЧС ввели в лесах Чукотки из-за природных пожаров

  /   Обновлено: 10 июля 2021 15:52
Происшествия
Режим ЧС ввели в лесах Чукотки из-за природных пожаров
accident.perm.ru  /  ГИС-центр ПГУ

Анадырь, 10 июля. Власти приняли решение ввести режим чрезвычайных ситуаций в Билибинском районе Чукотки из-за сильных пожаров.

Режим ЧС ввели не в районе, а в лесах. Решение об этом приняли еще 2 июля, пояснил ФАН оперативный дежурный.

«Есть разные режимы функционирования. Есть режим функционирования — чрезвычайная ситуация, а есть — чрезвычайна ситуация в лесах. Это в превентивных целях введено, потому что мы граничим с Якутией, они горят, поэтому мы и ввели этот режим», — пояснил собеседник агентства.

В настоящее время на Чукотке бушуют шесть пожаров на площади 1 686 гектаров в Анадырском и Билибинском районах. Угроз для населенных пунктов и оленеводческих бригад нет.

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