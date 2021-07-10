Режим ЧС ввели в лесах Чукотки из-за природных пожаров

Анадырь, 10 июля. Власти приняли решение ввести режим чрезвычайных ситуаций в Билибинском районе Чукотки из-за сильных пожаров.

Режим ЧС ввели не в районе, а в лесах. Решение об этом приняли еще 2 июля, пояснил ФАН оперативный дежурный.

«Есть разные режимы функционирования. Есть режим функционирования — чрезвычайная ситуация, а есть — чрезвычайна ситуация в лесах. Это в превентивных целях введено, потому что мы граничим с Якутией, они горят, поэтому мы и ввели этот режим», — пояснил собеседник агентства.

В настоящее время на Чукотке бушуют шесть пожаров на площади 1 686 гектаров в Анадырском и Билибинском районах. Угроз для населенных пунктов и оленеводческих бригад нет.