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Двое маленьких детей утонули в пруду под Волгоградом
Происшествия
Двое маленьких детей утонули в пруду под Волгоградом
Мэрия Череповца

Волгоград, 10 июля. Двухлетние мальчик и девочка утонули в пруду в поселке Образцы. По факту гибели маленьких детей возбуждено уголовное дело.

Трагедия случилась в водоеме Фроловского района Волгоградской области. Там были найдены тела двух детей, после чего инцидентом заинтересовались следственные органы, сообщает источник в региональном главке СКР.

По данным ведомства, в тот день местная жительница приехала с двухлетней дочерью в гости к своей многодетной знакомой. Пока женщины занимались домашними делами, их дети гуляли во дворе. Иногда несовершеннолетние покидали пределы двора, чтобы поиграть на песке.

В какой-то момент подруги заметили отсутствие малышей и отправились на их поиски. Трупы девочки и мальчика нашли в пруду в 70 метрах от дома.

Ранее в Кузбассе утонул 39-летний мужчина. Житель Прокопьевска распивал с друзьями спиртные напитки на берегу пруда, после чего отправился купаться, сообщала газета A42.RU.

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