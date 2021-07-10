Корабли ВМС Китая вошли в территориальные воды Японии у спорных островов Сенкаку

Токио, 10 июля. Два корабля Военно-морских сил КНР вошли в японские территориальные воды, приблизившись к спорным островам Сенкаку, сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел в субботу, 10 июля, примерно в полдень. По данным СМИ, четыре китайских корабля проходили вдоль островов, после чего два из них вошли в территориальные воды Японии, где находились порядка трех часов.

Острова Сенкаку представляют собой архипелаг в Восточно-Китайском море. Де-факто территория находится под контролем Токио, но на нее претендуют КНР и Тайвань. Япония, в свою очередь, утверждает, что занимает острова с 1895 года, хотя, по версии Пекина, на японских картах 1783 и 1785 годов архипелаг обозначен как территория Китая.

Ранее в Китае также раскрыли способ воссоединения с Тайванем. В то же время США рассматривают остров как способ развязать вооруженный конфликт с КНР, пишет сайт 360tv.ru.