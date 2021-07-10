Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 16:04
16:03
Общество
ФБК провалил сбор средств в криптовалюте на «Умное голосование»
16:00
Происшествия
Более десяти машин столкнулись в Краснодарском крае из-за пожара
16:00
Общество
«Работайте, братья!»: Патриоты России поддержали силовиков в ответ на нытье ВВС
16:00
Видео
Запашный назвал единственный способ, как уберечься от трагедий на спортивных соревнованиях
15:58
Общество
Барашек Шон появился у валлийских овец в Ленинградском зоопарке
15:57
Экономика
Россиянам раскрыли основные «схемы» банков с кредитами
15:56
Экономика
В Росрыболовстве оценили доход бюджета от квот на морепродукты
15:54
Армия
Украинского десантника унесло ветром во время учений Sea Breeze-2021 в Черном море
15:51
Спорт
Новак Джокович поделился эмоциями от победы в полуфинале Уимблдона
15:49
Армия
Танковая дивизия ЗВО отработала подводное вождение в Подмосковье
Все новости

Корабли ВМС Китая вошли в территориальные воды Японии у спорных островов Сенкаку
Армия
Корабли ВМС Китая вошли в территориальные воды Японии у спорных островов Сенкаку
commons.wikimedia.org  /  果壳军事

Токио, 10 июля. Два корабля Военно-морских сил КНР вошли в японские территориальные воды, приблизившись к спорным островам Сенкаку, сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел в субботу, 10 июля, примерно в полдень. По данным СМИ, четыре китайских корабля проходили вдоль островов, после чего два из них вошли в территориальные воды Японии, где находились порядка трех часов.

Острова Сенкаку представляют собой архипелаг в Восточно-Китайском море. Де-факто территория находится под контролем Токио, но на нее претендуют КНР и Тайвань. Япония, в свою очередь, утверждает, что занимает острова с 1895 года, хотя, по версии Пекина, на японских картах 1783 и 1785 годов архипелаг обозначен как территория Китая.

Ранее в Китае также раскрыли способ воссоединения с Тайванем. В то же время США рассматривают остров как способ развязать вооруженный конфликт с КНР, пишет сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

япония китай вмс китая
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru