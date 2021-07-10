Директор Костюшкина подтвердил подачу в суд иска против Монеточки

Москва, 10 июля. Концертный директор певца Стаса Костюшкина Сергей Комиссаров подтвердил, что исполнитель подал в суд на певицу Монеточку. Он обвиняет артистку в плагиате.

Представитель Костюшкина не стал сообщать корреспонденту ФАН подробности относительно иска к певице Монеточке, однако уточнил, что это не слухи. Он добавил, что примерно через неделю адвокат звезды обозначит позицию официально.

Экс-солист поп-дуэта «Чай вдвоем», согласно информации СМИ, обвиняет исполнительницу хита «Каждый раз» в плагиате. Он уверен, что Монеточка украла у него песню «Женщина, я не танцую», переделав ее в композицию «Мама, я не зигую». Артист требует выплатить ему 900 тысяч рублей.

Подобные иски в шоу-бизнесе не редкость. Громким судебным скандалом стало разбирательство певицы Ольги Кормухиной с эстрадной исполнительницей Полиной Гагариной из-за песни «Кукушка». Сама знаменитость призналась, что подала иск на «коллегу по сцене» не из-за денег, а чтобы восстановить справедливость.