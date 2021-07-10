Путин одобрил идею создания отдельных казачьих подразделений в составе Росгвардии

Нальчик, 10 июля. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о создании казачьих подразделений в составе Росгвардии, заявил полпред главы страны в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

Терское войсковое казачество собирается наладить сотрудничество с воинскими частями Минобороны России и Росгвардии, отметил Чайка. Вполне вероятно, что казаков могут начать привлекать к охране и защите гособъектов. Полпред написал Путину и изложил ему всю суть инициативы.

«Я считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Инициативу поддержал и президент», — рассказал Чайка.

Планируется, что на базе Росгвардии будут создаваться отдельные казачьи подразделения. Полки будут находиться по месту жительства казаков, отметил Чайка.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Росгвардия отмечает 210-летие со дня образования войск правопорядка. В честь этого военнослужащие проведут военно-исторический фестиваль в Санкт-Петербурге.