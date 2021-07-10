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Новая взлетная полоса в аэропорту Махачкалы позволит снизить цены на билеты

  /   Обновлено: 10 июля 2021 15:12
Общество
Новая взлетная полоса в аэропорту Махачкалы позволит снизить цены на билеты
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Махачкала, 10 июля. Расширение взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту Дагестана позволит снизить стоимость билетов на рейсы. Возможность принимать большие лайнеры удешевит расходы авиакомпаний, считает генеральный директор АО «Аэропорт Махачкала» Саид Рамазанов.

Он пояснил, что размеры имеющейся посадочной полосы не позволяют принимать широкофюзеляжные и дальномагистральные воздушные суда, которые в настоящее время и эксплуатируются многими авиакомпаниями. Из-за этого перевозчики вынуждены ставить на рейс несколько самолетов с небольшим числом посадочных мест вместо одного большого лайнера. Все это отражается на расходах авиакомпаний и, соответственно, на стоимости билетов на рейсы.

«К нам обращаются многие авиакомпании, которые заявляют, что готовы поставить одно большое воздушное судно — вместо, например, двух маленьких. Очевидно, что такой рейс будет экономнее для перевозчика, соответственно, и билеты будут дешевле», — сказал Рамазанов в эфире РГВК «Дагестан».

По словам гендиректора аэропорта в Махачкале, решение о реконструкции взлетно-посадочной полосы уже принято на федеральном уровне. Соответствующие поручения даны премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Уже известно, что новая взлетно-посадочная полоса в Дагестане будет. В настоящее время решаются вопросы с бюджетом проекта и инфраструктурой, которая будет окружать новую полосу», — сообщил Рамазанов.

В середине апреля Мишустин побывал в аэропорту Махачкалы, где ознакомился с ходом строительства международного терминала. Там же был поднят вопрос реконструкции взлетно-посадочной полосы. Позднее премьер-министр поручил ответственным ведомствам представить предложения по оптимальному варианту ремонта полосы. В середине июня на совещании в Пятигорске председатель федерального Правительства заявил, что в настоящее время специалисты выбирают между строительством новой полосы и увеличением размеров существующей. Окончательное решение будет принято к 1 августа, заверил тогда Мишустин.

Ранее ФАН сообщал, что аэропорт в Махачкале первым на Северном Кавказе получил два телескопических трапа для посадки и высадки пассажиров. Новые технические средства позволят увеличить пропускную способность в 2,5 раза.

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