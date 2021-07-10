Добронравов и Кравченко стали участниками застолья после трудного съемочного дня

Тбилиси, 10 июля. Фанатская страничка актрисы Татьяны Кравченко в Instagram пополнилась душевной видеозаписью. На кадрах главные звезды сериала «Сваты» Федор Добронравов и Татьяна Кравченко что-то празднуют. Не исключено, что актеры таким образом отдыхают после трудного съемочного дня. View this post on Instagram A post shared by Татьяна Кравченко (@tat_kravchenko) «Какие все счастливые и родные», «Спасибо вам большое за ваш труд. С большим нетерпением ждем наше самое любимое кино», «Обожаю всех актеров. «Сваты» — лучший сериал для души. С огромным нетерпением ждем продолжения», «Самые наши любимые. Дай Бог всем здоровья», — отметили в комментариях пользователи.

Несколько лет назад в Грузии начали снимать седьмой сезон полюбившегося многим сериала. По слухам, он станет последним.

На экранах картина появится в начале 2022 года. Все фанаты с огромным нетерпением ждут продолжения.

Ранее были опубликованы уникальные кадры со съемок нового сезона сериала.