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Добронравов и Кравченко стали участниками застолья после трудного съемочного дня
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Шоу-бизнес
Добронравов и Кравченко стали участниками застолья после трудного съемочного дня
Кадр из сериала «Сваты»  / 

Тбилиси, 10 июля. Фанатская страничка актрисы Татьяны Кравченко в Instagram пополнилась душевной видеозаписью.

На кадрах главные звезды сериала «Сваты» Федор Добронравов и Татьяна Кравченко что-то празднуют. Не исключено, что актеры таким образом отдыхают после трудного съемочного дня.

«Какие все счастливые и родные», «Спасибо вам большое за ваш труд. С большим нетерпением ждем наше самое любимое кино», «Обожаю всех актеров. «Сваты» — лучший сериал для души. С огромным нетерпением ждем продолжения», «Самые наши любимые. Дай Бог всем здоровья», — отметили в комментариях пользователи.

Несколько лет назад в Грузии начали снимать седьмой сезон полюбившегося многим сериала. По слухам, он станет последним.

На экранах картина появится в начале 2022 года. Все фанаты с огромным нетерпением ждут продолжения.

Ранее были опубликованы уникальные кадры со съемок нового сезона сериала.

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