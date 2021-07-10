Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 16:03
16:00
Происшествия
Более десяти машин столкнулись в Краснодарском крае из-за пожара
16:00
Общество
«Работайте, братья!»: Патриоты России поддержали силовиков в ответ на нытье ВВС
16:00
Видео
Запашный назвал единственный способ, как уберечься от трагедий на спортивных соревнованиях
15:58
Общество
Барашек Шон появился у валлийских овец в Ленинградском зоопарке
15:57
Экономика
Россиянам раскрыли основные «схемы» банков с кредитами
15:56
Экономика
В Росрыболовстве оценили доход бюджета от квот на морепродукты
15:54
Армия
Украинского десантника унесло ветром во время учений Sea Breeze-2021 в Черном море
15:51
Спорт
Новак Джокович поделился эмоциями от победы в полуфинале Уимблдона
15:49
Армия
Танковая дивизия ЗВО отработала подводное вождение в Подмосковье
15:47
Общество
Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала о вернувшихся проблемах со здоровьем
Все новости

Власти Украины захотели «депортировать россиян» из Крыма

  /   Обновлено: 10 июля 2021 15:12
494
Политика
Власти Украины захотели «депортировать россиян» из Крыма
pixabay.com  /  AnnaIlarionova

Киев, 10 июля. Украинские власти заявили о планах по «депортации русских» из Крыма, такое мнение высказал вице-премьер страны Алексей Резников.

По словам политика, он не сомневается, что рано или поздно «депортация россиян» с полуострова произойдет.

«У нас есть разные позиции, вплоть до депортации — звучат такие призывы. Но я сторонник юридической процедуры под названием «выдворение»», — высказался Резников.

Как отметил чиновник, если россияне попали в Крым не через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, то они незаконно находятся «на территории Украины», то следствием станет выдворение этих граждан.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших крымчан отдали голос за возвращение в состав РФ. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, вопрос Крыма является закрытым навсегда.

Ранее член Общественной палаты России Иван Абажер заявил, что Украина продолжает противоправные действия в отношении крымчан. По его словам, Киев устраивает уголовное преследование крымчан, нарушает права жителей полуострова, в том числе и на свободу передвижения.

Вернуться назад

украина крым резников
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru