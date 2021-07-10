Власти Украины захотели «депортировать россиян» из Крыма

Киев, 10 июля. Украинские власти заявили о планах по «депортации русских» из Крыма, такое мнение высказал вице-премьер страны Алексей Резников.

По словам политика, он не сомневается, что рано или поздно «депортация россиян» с полуострова произойдет.

«У нас есть разные позиции, вплоть до депортации — звучат такие призывы. Но я сторонник юридической процедуры под названием «выдворение»», — высказался Резников.

Как отметил чиновник, если россияне попали в Крым не через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, то они незаконно находятся «на территории Украины», то следствием станет выдворение этих граждан.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших крымчан отдали голос за возвращение в состав РФ. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, вопрос Крыма является закрытым навсегда.

Ранее член Общественной палаты России Иван Абажер заявил, что Украина продолжает противоправные действия в отношении крымчан. По его словам, Киев устраивает уголовное преследование крымчан, нарушает права жителей полуострова, в том числе и на свободу передвижения.