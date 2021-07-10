Специалисты ВОЗ назвали правила безопасного приготовления яиц и мяса птицы

Москва, 10 июля. Заражение птичьим гриппом может произойти при контакте с инфицированной птицей. Поэтому необходимо соблюдать ряд предосторожностей.

Птичий грипп может быть вызван рядом штаммов, некоторые из них способны поражать человека. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), при этом заболевании медики фиксируют осложнения, которые вызваны недостатком кислорода в крови, а также распространением грибковых и вторичных бактериальных инфекций и полиорганной недостаточности.

В ВОЗ заявили, что птичий грипп может передаться человеку при контакте с зараженной птицей. Однако побороть вирус может термическая обработка. Возбудитель может находиться на скорлупе яйца, а также в белке и желтке. Этот продукт следует готовить до твердого состояния, так как в безопасном яйце не должно оставаться жидких частей.

Мясо любой птицы стоит готовить при температуре более 70 градусов. После приготовления в нем не должно оставаться красных и сырых частей. Также сырое мясо следует хранить отдельно от готового. После приготовления необходимо вымыть руки, ножи и разделочные доски.

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