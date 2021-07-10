Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 22:06
22:04
Происшествия
Крупный лесной пожар стал причиной введения ЧС в Тольятти
22:00
Политика
Баранец предрек поражение властей Афганистана в противостоянии «Талибану»
21:59
Общество
Ведущий радио «Маяк» назвал имя тренера для сборной России на замену Черчесову
21:53
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за нападения на полицейских с ножом в Грозном
21:47
Общество
Политолог Марков назвал главный плюс включения казаков в структуры Росгвардии
21:46
Общество
Можете поговорить по Skype: политолог Скориков высказался о «Крымской платформе»
21:40
Весь мир
Власти Эфиопии отчитались об отправке гуманитарной помощи в штат Тыграй
21:39
Спорт
Теннисистки Веснина и Кудерметова потерпели поражение в финале Уимблдона
21:38
Весь мир
ЦАР получит финансирование на проект по обучению и трудоустройству молодежи
21:37
Весь мир
Италия выделила грант на развитие малого бизнеса в Эфиопии
Все новости

Лазерная эпиляция дома: реальность или миф?
Общество
Лазерная эпиляция дома: реальность или миф?
Федеральное агентство новостей  / 

Шелковистая, гладкая кожа ― мечта любой женщины. Так надоедает все время думать: можно ли сегодня надеть юбку и топ без рукавов? Или не стоит? Хочется просто забыть об этом раз и навсегда.

И, надо сказать, это — забота отнюдь не только современной женщины. Белокожие афинянки, богатые римлянки, восточные красавицы чего только ни придумывали, чтобы поразить поклонников гладкой и красивой кожей.

С тех пор прошло достаточно времени, чтобы наконец появилось средство, избавляющее от нежелательных волос на теле насовсем. И оно появилось. Самым современным способом является на сегодняшний день лазерная эпиляция. В чем ее плюсы и возможно ли сделать лазерную эпиляцию самостоятельно дома ― расскажем в статье.

Да здравствует пинцет

Пинцет, как и прообраз бритвы, появились в Древнем Египте. Цивилизация, как известно, зародилась в довольно жарком регионе. Вопрос личной гигиены и вообще чистоты был одним из важнейших. Конечно, это было актуально только для богатого населения: правителей, их приближенных, крупных торговцев. Да-да, мужчины тоже избавлялись от лишних волос. Например, в том же Египте жрецы должны были поддерживать чистоту тела и поэтому удаляли волосы. Делали это либо остро заточенным камнем, либо пинцетом, либо всяческими настойками и притираниями на основе меда, воска и ядовитых трав.

Гречанки и римлянки (а также греки и римляне) прибавили к этим способам довольно экстремальные: прижигали огнем или горячей золой. Кроме того, втирали различные снадобья, призванные замедлить рост волоса. В арабских гаремах многочисленные служанки обрабатывали кожу красавиц специальными щипчиками, а также использовали сахар. Кстати, именно арабы во время странствий завезли сахар и традицию шугаринга в Латинскую Америку, откуда впоследствии она попала и к нам. В средиземноморских странах женщины измельчали ракушки и как бы выкатывали ими волосы. Процедура была довольно травматична, на коже оставались порезы и шрамы. Но способ работал.

С наступлением темного Средневековья отношение к женской красоте и к женскому телу, да и вообще к физиологической любви претерпело некоторые изменения. Христианство возвело в грех культ обнаженного тела. Появление монастырей, куда женщины уходили иногда по собственной воле, инквизиция и прочие обстоятельства прервали традиции ухода за собой.

Ослабление нравов в конце XIX ― начале XX века, более активное участие женщины в общественной жизни, наконец, новая мода (короткие юбки, бикини) потребовали вернуться к депиляции и прочим ухищрениям в борьбе за красивую и гладкую кожу.

Лазерная эпиляция дома: реальность или миф?
Федеральное агентство новостей  / 

Эпиляция сегодня

Бритва и крем для депиляции ― самые незатратные способы решить вопрос с лишними волосами на теле. Стоит недорого, времени много не занимает и почти не имеет противопоказаний. Исключением станет гиперчувствительная кожа и/или индивидуальные аллергические реакции.

Пинцет или нить оставим для ухода за лицом. Красивые брови и гладкая зона вокруг губ ― это задача как раз для такой точечной и кропотливой работы. Впрочем, хороший мастер приведет ваши брови в порядок буквально за полчаса.

Электрический эпилятор подходит для эпиляции в домашних условиях. Однако, несмотря на развитие техники, процедура достаточно болезненная. Да и щетину отрастить придется (нужно хотя бы 5 мм), а значит, снова носить брюки или темные колготки. Кроме того, после нескольких сеансов могут появиться вросшие волосы.

Эпиляция воском и сахаром долгое оставались самыми распространенными методами. Процедура может быть выполнена как в салоне мастером, так и самостоятельно дома. Главное — правильно разогреть воск или сахар, ровно нанести на кожу, не упустив какие-то зоны, и резко содрать. Последний пункт смущает многих представительниц прекрасного пола, поэтому как ваксинг, так и шугаринг ― салонная услуга. После процедуры кожа остается гладкой 2–3 недели, иногда чуть дольше. Сделав эпиляцию, можно пользоваться специальными кремами, замедляющими рост волос.

Салонная электроэпиляция состоит в разрушении волосяного фолликула зарядом электрического тока с помощью тонкой иглы. Это — высокоэффективный метод, после нескольких сеансов волосы исчезают навсегда. Но она имеет множество противопоказаний и должна выполняться исключительно опытным косметологом.

Фотоэпиляция ― удаление волос импульсным светом. Он проникает внутрь волоса и воздействует на меланин, содержащийся в нем. Волосяной фолликул погибает, волос выпадает и после нескольких сеансов больше не вырастает. Выполняется косметологом в салоне или дома самостоятельно.

Наконец, один из самых современных и эффективных методов избавления от нежелательной растительности ― лазерная эпиляция.

Принцип действия лазерного аппарата

Суть этого метода заключается в обработке волосяного фолликула световыми волнами определенного диапазона. Волны поглощают меланин, присутствующий в составе волоса. При этом клетки кожи не затрагиваются. В результате нагревания меланин нарушает работу кровеносных и лимфатических сосудов, вследствие чего фолликул лишается питания и умирает.

Почему стоит выбрать лазерную эпиляцию?

  • Не травмирует кожу;
  • Эффективность надолго;
  • Не оставляет рубцов;
  • Не раздражает кожу;
  • Гигиенично и безболезненно.

Минусы, естественно, тоже есть, но их объективно немного.

  • Достаточно высокая стоимость;
  • Необходимо провести несколько сеансов;
  • Не работает со светлыми и седыми волосами.

Виды лазерной эпиляции

В основном лазерную эпиляцию делают в салонах и клиниках эстетической медицины. Мощные лазерные аппараты ― это профессиональное оборудование. Они дорогие, но при этом многофункциональны и позволяют предложить клиентам сразу несколько услуг. Под термином «лазерная эпиляция» скрывается сразу несколько видов воздействия на волос.

  • Диодная эпиляция. Используется светодиодный лазер. Область применения: исправление очень жестких волос и их чрезмерного роста. После нескольких процедур волос смягчается, становится почти незаметным, самые мягкие исчезают.
  • Александритовый лазер. Этот метод используют для обработки светлых волос. Он также подойдет рыжеволосым с чувствительной кожей. Им же удаляют татуировки и зоны гиперпигментации.
  • Неодимовый лазер. Удаляет темные волосы на загоревшей или смуглой коже, работает с куперозом, акне, корректирует шрамы.
  • Рубиновый лазер. Удаляет темные волосы на светлой коже, зоны сильной пигментации. Позволяет избавиться от цветных татуировок.
  • AFT (Advanced Fluorescence Technology). Это — инновационная технология, включает в себя элементы лазерной и фотоэпиляции. Работает с волосами разной толщины при разной плотности пигмента. Достаточно дорогая разновидность лазерной эпиляции.
  • QOOL-метод. Изобретен в России, альтернативное название ― «холодный лазер». Любые ожоги и покраснения исключены, так как кожа в процессе почти не нагревается. Предотвращает появление рубцов, вросших волосков, очагов гипер- и депигментации.

Что бы вы ни выбрали, лазерная эпиляция имеет свои противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь перед началом курса с врачом-косметологом и честно ответьте на все вопросы касательно вашего здоровья. Беременность и лактация, различные кожные заболевания, келоидные рубцы, большое количество родинок и многое другое считается противопоказанием. Не рискуйте своим здоровьем понапрасну.

Лазерная эпиляция: дома и в салоне

Не каждая работающая женщина может найти время на посещение салона или клиники. Жительницам небольших городов поход в салон тоже не всегда доступен. Можно ли сделать лазерную эпиляцию дома?

Эксперты сходятся во мнении, что все-таки лучше всего потратить время и деньги на качественную салонную процедуру. Профессиональные лазерные аппараты — очень мощные. С одной стороны, это гарантирует долгосрочный эффект от процедуры, а с другой ― требует специального обучения и опыта. Только врач-косметолог грамотно соберет анамнез, уточнит наличие хронических заболеваний и сможет оценить, какая процедура подойдет именно вам. Кроме того, труднодоступные зоны, такие как зона бикини, задняя поверхность бедер, довольно сложно обработать самостоятельно.

Тем, кто по разным причинам все-таки не хочет обращаться в клинику эстетической медицины, а предпочитает эпиляцию в домашних условиях, лучше выбрать не лазерную, а фотоэпиляцию. Фотоэпиляторы есть как профессиональные, салонные, так и домашние, в том числе портативные, которые можно взять в поездку. Нужно только выбрать тот, который подойдет именно вам.

Вернуться назад

эпиляция красота салон красоты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru