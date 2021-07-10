Шелковистая, гладкая кожа ― мечта любой женщины. Так надоедает все время думать: можно ли сегодня надеть юбку и топ без рукавов? Или не стоит? Хочется просто забыть об этом раз и навсегда.
И, надо сказать, это — забота отнюдь не только современной женщины. Белокожие афинянки, богатые римлянки, восточные красавицы чего только ни придумывали, чтобы поразить поклонников гладкой и красивой кожей.
С тех пор прошло достаточно времени, чтобы наконец появилось средство, избавляющее от нежелательных волос на теле насовсем. И оно появилось. Самым современным способом является на сегодняшний день лазерная эпиляция. В чем ее плюсы и возможно ли сделать лазерную эпиляцию самостоятельно дома ― расскажем в статье.
Да здравствует пинцет
Пинцет, как и прообраз бритвы, появились в Древнем Египте. Цивилизация, как известно, зародилась в довольно жарком регионе. Вопрос личной гигиены и вообще чистоты был одним из важнейших. Конечно, это было актуально только для богатого населения: правителей, их приближенных, крупных торговцев. Да-да, мужчины тоже избавлялись от лишних волос. Например, в том же Египте жрецы должны были поддерживать чистоту тела и поэтому удаляли волосы. Делали это либо остро заточенным камнем, либо пинцетом, либо всяческими настойками и притираниями на основе меда, воска и ядовитых трав.
Гречанки и римлянки (а также греки и римляне) прибавили к этим способам довольно экстремальные: прижигали огнем или горячей золой. Кроме того, втирали различные снадобья, призванные замедлить рост волоса. В арабских гаремах многочисленные служанки обрабатывали кожу красавиц специальными щипчиками, а также использовали сахар. Кстати, именно арабы во время странствий завезли сахар и традицию шугаринга в Латинскую Америку, откуда впоследствии она попала и к нам. В средиземноморских странах женщины измельчали ракушки и как бы выкатывали ими волосы. Процедура была довольно травматична, на коже оставались порезы и шрамы. Но способ работал.
С наступлением темного Средневековья отношение к женской красоте и к женскому телу, да и вообще к физиологической любви претерпело некоторые изменения. Христианство возвело в грех культ обнаженного тела. Появление монастырей, куда женщины уходили иногда по собственной воле, инквизиция и прочие обстоятельства прервали традиции ухода за собой.
Ослабление нравов в конце XIX ― начале XX века, более активное участие женщины в общественной жизни, наконец, новая мода (короткие юбки, бикини) потребовали вернуться к депиляции и прочим ухищрениям в борьбе за красивую и гладкую кожу.
Федеральное агентство новостей /
Эпиляция сегодня
Бритва и крем для депиляции ― самые незатратные способы решить вопрос с лишними волосами на теле. Стоит недорого, времени много не занимает и почти не имеет противопоказаний. Исключением станет гиперчувствительная кожа и/или индивидуальные аллергические реакции.
Пинцет или нить оставим для ухода за лицом. Красивые брови и гладкая зона вокруг губ ― это задача как раз для такой точечной и кропотливой работы. Впрочем, хороший мастер приведет ваши брови в порядок буквально за полчаса.
Электрический эпилятор подходит для эпиляции в домашних условиях. Однако, несмотря на развитие техники, процедура достаточно болезненная. Да и щетину отрастить придется (нужно хотя бы 5 мм), а значит, снова носить брюки или темные колготки. Кроме того, после нескольких сеансов могут появиться вросшие волосы.
Эпиляция воском и сахаром долгое оставались самыми распространенными методами. Процедура может быть выполнена как в салоне мастером, так и самостоятельно дома. Главное — правильно разогреть воск или сахар, ровно нанести на кожу, не упустив какие-то зоны, и резко содрать. Последний пункт смущает многих представительниц прекрасного пола, поэтому как ваксинг, так и шугаринг ― салонная услуга. После процедуры кожа остается гладкой 2–3 недели, иногда чуть дольше. Сделав эпиляцию, можно пользоваться специальными кремами, замедляющими рост волос.
Салонная электроэпиляция состоит в разрушении волосяного фолликула зарядом электрического тока с помощью тонкой иглы. Это — высокоэффективный метод, после нескольких сеансов волосы исчезают навсегда. Но она имеет множество противопоказаний и должна выполняться исключительно опытным косметологом.
Фотоэпиляция ― удаление волос импульсным светом. Он проникает внутрь волоса и воздействует на меланин, содержащийся в нем. Волосяной фолликул погибает, волос выпадает и после нескольких сеансов больше не вырастает. Выполняется косметологом в салоне или дома самостоятельно.
Наконец, один из самых современных и эффективных методов избавления от нежелательной растительности ― лазерная эпиляция.
Принцип действия лазерного аппарата
Суть этого метода заключается в обработке волосяного фолликула световыми волнами определенного диапазона. Волны поглощают меланин, присутствующий в составе волоса. При этом клетки кожи не затрагиваются. В результате нагревания меланин нарушает работу кровеносных и лимфатических сосудов, вследствие чего фолликул лишается питания и умирает.
Почему стоит выбрать лазерную эпиляцию?
- Не травмирует кожу;
- Эффективность надолго;
- Не оставляет рубцов;
- Не раздражает кожу;
- Гигиенично и безболезненно.
Минусы, естественно, тоже есть, но их объективно немного.
- Достаточно высокая стоимость;
- Необходимо провести несколько сеансов;
- Не работает со светлыми и седыми волосами.
Виды лазерной эпиляции
В основном лазерную эпиляцию делают в салонах и клиниках эстетической медицины. Мощные лазерные аппараты ― это профессиональное оборудование. Они дорогие, но при этом многофункциональны и позволяют предложить клиентам сразу несколько услуг. Под термином «лазерная эпиляция» скрывается сразу несколько видов воздействия на волос.
- Диодная эпиляция. Используется светодиодный лазер. Область применения: исправление очень жестких волос и их чрезмерного роста. После нескольких процедур волос смягчается, становится почти незаметным, самые мягкие исчезают.
- Александритовый лазер. Этот метод используют для обработки светлых волос. Он также подойдет рыжеволосым с чувствительной кожей. Им же удаляют татуировки и зоны гиперпигментации.
- Неодимовый лазер. Удаляет темные волосы на загоревшей или смуглой коже, работает с куперозом, акне, корректирует шрамы.
- Рубиновый лазер. Удаляет темные волосы на светлой коже, зоны сильной пигментации. Позволяет избавиться от цветных татуировок.
- AFT (Advanced Fluorescence Technology). Это — инновационная технология, включает в себя элементы лазерной и фотоэпиляции. Работает с волосами разной толщины при разной плотности пигмента. Достаточно дорогая разновидность лазерной эпиляции.
- QOOL-метод. Изобретен в России, альтернативное название ― «холодный лазер». Любые ожоги и покраснения исключены, так как кожа в процессе почти не нагревается. Предотвращает появление рубцов, вросших волосков, очагов гипер- и депигментации.
Что бы вы ни выбрали, лазерная эпиляция имеет свои противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь перед началом курса с врачом-косметологом и честно ответьте на все вопросы касательно вашего здоровья. Беременность и лактация, различные кожные заболевания, келоидные рубцы, большое количество родинок и многое другое считается противопоказанием. Не рискуйте своим здоровьем понапрасну.
Лазерная эпиляция: дома и в салоне
Не каждая работающая женщина может найти время на посещение салона или клиники. Жительницам небольших городов поход в салон тоже не всегда доступен. Можно ли сделать лазерную эпиляцию дома?
Эксперты сходятся во мнении, что все-таки лучше всего потратить время и деньги на качественную салонную процедуру. Профессиональные лазерные аппараты — очень мощные. С одной стороны, это гарантирует долгосрочный эффект от процедуры, а с другой ― требует специального обучения и опыта. Только врач-косметолог грамотно соберет анамнез, уточнит наличие хронических заболеваний и сможет оценить, какая процедура подойдет именно вам. Кроме того, труднодоступные зоны, такие как зона бикини, задняя поверхность бедер, довольно сложно обработать самостоятельно.
Тем, кто по разным причинам все-таки не хочет обращаться в клинику эстетической медицины, а предпочитает эпиляцию в домашних условиях, лучше выбрать не лазерную, а фотоэпиляцию. Фотоэпиляторы есть как профессиональные, салонные, так и домашние, в том числе портативные, которые можно взять в поездку. Нужно только выбрать тот, который подойдет именно вам.