Шелковистая, гладкая кожа ― мечта любой женщины. Так надоедает все время думать: можно ли сегодня надеть юбку и топ без рукавов? Или не стоит? Хочется просто забыть об этом раз и навсегда.

И, надо сказать, это — забота отнюдь не только современной женщины. Белокожие афинянки, богатые римлянки, восточные красавицы чего только ни придумывали, чтобы поразить поклонников гладкой и красивой кожей.

С тех пор прошло достаточно времени, чтобы наконец появилось средство, избавляющее от нежелательных волос на теле насовсем. И оно появилось. Самым современным способом является на сегодняшний день лазерная эпиляция. В чем ее плюсы и возможно ли сделать лазерную эпиляцию самостоятельно дома ― расскажем в статье.

Да здравствует пинцет

Пинцет, как и прообраз бритвы, появились в Древнем Египте. Цивилизация, как известно, зародилась в довольно жарком регионе. Вопрос личной гигиены и вообще чистоты был одним из важнейших. Конечно, это было актуально только для богатого населения: правителей, их приближенных, крупных торговцев. Да-да, мужчины тоже избавлялись от лишних волос. Например, в том же Египте жрецы должны были поддерживать чистоту тела и поэтому удаляли волосы. Делали это либо остро заточенным камнем, либо пинцетом, либо всяческими настойками и притираниями на основе меда, воска и ядовитых трав.

Гречанки и римлянки (а также греки и римляне) прибавили к этим способам довольно экстремальные: прижигали огнем или горячей золой. Кроме того, втирали различные снадобья, призванные замедлить рост волоса. В арабских гаремах многочисленные служанки обрабатывали кожу красавиц специальными щипчиками, а также использовали сахар. Кстати, именно арабы во время странствий завезли сахар и традицию шугаринга в Латинскую Америку, откуда впоследствии она попала и к нам. В средиземноморских странах женщины измельчали ракушки и как бы выкатывали ими волосы. Процедура была довольно травматична, на коже оставались порезы и шрамы. Но способ работал.

С наступлением темного Средневековья отношение к женской красоте и к женскому телу, да и вообще к физиологической любви претерпело некоторые изменения. Христианство возвело в грех культ обнаженного тела. Появление монастырей, куда женщины уходили иногда по собственной воле, инквизиция и прочие обстоятельства прервали традиции ухода за собой.

Ослабление нравов в конце XIX ― начале XX века, более активное участие женщины в общественной жизни, наконец, новая мода (короткие юбки, бикини) потребовали вернуться к депиляции и прочим ухищрениям в борьбе за красивую и гладкую кожу.

Федеральное агентство новостей /

Эпиляция сегодня

Бритва и крем для депиляции ― самые незатратные способы решить вопрос с лишними волосами на теле. Стоит недорого, времени много не занимает и почти не имеет противопоказаний. Исключением станет гиперчувствительная кожа и/или индивидуальные аллергические реакции.

Пинцет или нить оставим для ухода за лицом. Красивые брови и гладкая зона вокруг губ ― это задача как раз для такой точечной и кропотливой работы. Впрочем, хороший мастер приведет ваши брови в порядок буквально за полчаса.

Электрический эпилятор подходит для эпиляции в домашних условиях. Однако, несмотря на развитие техники, процедура достаточно болезненная. Да и щетину отрастить придется (нужно хотя бы 5 мм), а значит, снова носить брюки или темные колготки. Кроме того, после нескольких сеансов могут появиться вросшие волосы.

Эпиляция воском и сахаром долгое оставались самыми распространенными методами. Процедура может быть выполнена как в салоне мастером, так и самостоятельно дома. Главное — правильно разогреть воск или сахар, ровно нанести на кожу, не упустив какие-то зоны, и резко содрать. Последний пункт смущает многих представительниц прекрасного пола, поэтому как ваксинг, так и шугаринг ― салонная услуга. После процедуры кожа остается гладкой 2–3 недели, иногда чуть дольше. Сделав эпиляцию, можно пользоваться специальными кремами, замедляющими рост волос.

Салонная электроэпиляция состоит в разрушении волосяного фолликула зарядом электрического тока с помощью тонкой иглы. Это — высокоэффективный метод, после нескольких сеансов волосы исчезают навсегда. Но она имеет множество противопоказаний и должна выполняться исключительно опытным косметологом.

Фотоэпиляция ― удаление волос импульсным светом. Он проникает внутрь волоса и воздействует на меланин, содержащийся в нем. Волосяной фолликул погибает, волос выпадает и после нескольких сеансов больше не вырастает. Выполняется косметологом в салоне или дома самостоятельно.

Наконец, один из самых современных и эффективных методов избавления от нежелательной растительности ― лазерная эпиляция.

Принцип действия лазерного аппарата

Суть этого метода заключается в обработке волосяного фолликула световыми волнами определенного диапазона. Волны поглощают меланин, присутствующий в составе волоса. При этом клетки кожи не затрагиваются. В результате нагревания меланин нарушает работу кровеносных и лимфатических сосудов, вследствие чего фолликул лишается питания и умирает.

Почему стоит выбрать лазерную эпиляцию?

Не травмирует кожу;

Эффективность надолго;

Не оставляет рубцов;

Не раздражает кожу;

Гигиенично и безболезненно.

Минусы, естественно, тоже есть, но их объективно немного.

Достаточно высокая стоимость;

Необходимо провести несколько сеансов;

Не работает со светлыми и седыми волосами.

Виды лазерной эпиляции

В основном лазерную эпиляцию делают в салонах и клиниках эстетической медицины. Мощные лазерные аппараты ― это профессиональное оборудование. Они дорогие, но при этом многофункциональны и позволяют предложить клиентам сразу несколько услуг. Под термином «лазерная эпиляция» скрывается сразу несколько видов воздействия на волос.

Диодная эпиляция. Используется светодиодный лазер. Область применения: исправление очень жестких волос и их чрезмерного роста. После нескольких процедур волос смягчается, становится почти незаметным, самые мягкие исчезают.

Используется светодиодный лазер. Область применения: исправление очень жестких волос и их чрезмерного роста. После нескольких процедур волос смягчается, становится почти незаметным, самые мягкие исчезают. Александритовый лазер. Этот метод используют для обработки светлых волос. Он также подойдет рыжеволосым с чувствительной кожей. Им же удаляют татуировки и зоны гиперпигментации.

Этот метод используют для обработки светлых волос. Он также подойдет рыжеволосым с чувствительной кожей. Им же удаляют татуировки и зоны гиперпигментации. Неодимовый лазер. Удаляет темные волосы на загоревшей или смуглой коже, работает с куперозом, акне, корректирует шрамы.

Удаляет темные волосы на загоревшей или смуглой коже, работает с куперозом, акне, корректирует шрамы. Рубиновый лазер. Удаляет темные волосы на светлой коже, зоны сильной пигментации. Позволяет избавиться от цветных татуировок.

Удаляет темные волосы на светлой коже, зоны сильной пигментации. Позволяет избавиться от цветных татуировок. AFT (Advanced Fluorescence Technology). Это — инновационная технология, включает в себя элементы лазерной и фотоэпиляции. Работает с волосами разной толщины при разной плотности пигмента. Достаточно дорогая разновидность лазерной эпиляции.

Это — инновационная технология, включает в себя элементы лазерной и фотоэпиляции. Работает с волосами разной толщины при разной плотности пигмента. Достаточно дорогая разновидность лазерной эпиляции. QOOL-метод. Изобретен в России, альтернативное название ― «холодный лазер». Любые ожоги и покраснения исключены, так как кожа в процессе почти не нагревается. Предотвращает появление рубцов, вросших волосков, очагов гипер- и депигментации.

Что бы вы ни выбрали, лазерная эпиляция имеет свои противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь перед началом курса с врачом-косметологом и честно ответьте на все вопросы касательно вашего здоровья. Беременность и лактация, различные кожные заболевания, келоидные рубцы, большое количество родинок и многое другое считается противопоказанием. Не рискуйте своим здоровьем понапрасну.

Лазерная эпиляция: дома и в салоне

Не каждая работающая женщина может найти время на посещение салона или клиники. Жительницам небольших городов поход в салон тоже не всегда доступен. Можно ли сделать лазерную эпиляцию дома?

Эксперты сходятся во мнении, что все-таки лучше всего потратить время и деньги на качественную салонную процедуру. Профессиональные лазерные аппараты — очень мощные. С одной стороны, это гарантирует долгосрочный эффект от процедуры, а с другой ― требует специального обучения и опыта. Только врач-косметолог грамотно соберет анамнез, уточнит наличие хронических заболеваний и сможет оценить, какая процедура подойдет именно вам. Кроме того, труднодоступные зоны, такие как зона бикини, задняя поверхность бедер, довольно сложно обработать самостоятельно.

Тем, кто по разным причинам все-таки не хочет обращаться в клинику эстетической медицины, а предпочитает эпиляцию в домашних условиях, лучше выбрать не лазерную, а фотоэпиляцию. Фотоэпиляторы есть как профессиональные, салонные, так и домашние, в том числе портативные, которые можно взять в поездку. Нужно только выбрать тот, который подойдет именно вам.