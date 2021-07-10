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Минобороны Армении опровергло сообщение об обстреле на границе с Азербайджаном

  /   Обновлено: 10 июля 2021 14:57
Армия
Минобороны Армении опровергло сообщение об обстреле на границе с Азербайджаном
pixabay.com

Ереван, 10 июля. Заявление минобороны Азербайджана об обстреле, совершенном армянскими вооруженными силами, не соответствует действительности, заявили в военном ведомстве Армении.

Согласно сообщению азербайджанских военных, обстрел был совершен 9 июля в направлении Гядабейского района. ВС Армении открыли огонь с позиций в Чамбаракском районе.

Однако в Ереване опровергли такую информацию и отметили, что открывают огонь лишь для противодействия оппоненту.

Стороны периодически сообщают об инцидентах на приграничных участках. Недавно стало известно об открытии огня по азербайджанским позициям в Гегаркуникской области. Однако в минобороны Армении назвали такое заявление дезинформацией.

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