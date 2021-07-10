Минобороны Армении опровергло сообщение об обстреле на границе с Азербайджаном

Ереван, 10 июля. Заявление минобороны Азербайджана об обстреле, совершенном армянскими вооруженными силами, не соответствует действительности, заявили в военном ведомстве Армении.

Согласно сообщению азербайджанских военных, обстрел был совершен 9 июля в направлении Гядабейского района. ВС Армении открыли огонь с позиций в Чамбаракском районе.

Однако в Ереване опровергли такую информацию и отметили, что открывают огонь лишь для противодействия оппоненту.

Стороны периодически сообщают об инцидентах на приграничных участках. Недавно стало известно об открытии огня по азербайджанским позициям в Гегаркуникской области. Однако в минобороны Армении назвали такое заявление дезинформацией.