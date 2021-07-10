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В Сети появились кадры прыжков российских десантников с парашютом в Тульской области

  /   Обновлено: 10 июля 2021 14:49
Армия
В Сети появились кадры прыжков российских десантников с парашютом в Тульской области
tvzvezda.ru  /  prt scr / ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Тула, 10 июля. Специалисты Тульского гвардейского соединения ВДВ отработали прыжки с парашютами во время занятий по воздушно-десантной подготовке. В Сети появились кадры с учений военнослужащих.

В ходе маневров было совершено более 300 прыжков с парашютами из самолетов Ан-2. Действия происходили с высоты 600 метров при скорости полета порядка 180 км/час. Десантники прыгали с интервалом отделения в три секунды. Телеканал «Звезда» поделился видеофрагментом.

Военнослужащие поднялись в небо с аэродрома Клоково в Тульской области, а десантировался состав на площадку Хомяково. Там специалисты приступили к отработке тактических задач по захвату объектов условного оппонента, а затем совершили марш-бросок на три километра.

Ранее стало известно, что военнослужащие Балтийского флота РФ приступили к боевым стрельбам на плаву. В учениях были задействованы бронетранспортеры БТР-82А.

Также сайт 360tv.ru сообщил, что под Симферополем состоялись боевые стрельбы танков Т-72Б3. Маневры военных Черноморского флота РФ прошли на фоне учений Sea Breeze в Черном море.

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