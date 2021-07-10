Футбольная ассоциация Англии заплатит штраф за использование лазера в матче Евро-2020

Лозанна, 10 июля. Футбольная ассоциация Англии заплатит УЕФА штраф в размере 30 тысяч евро за использование болельщиками лазерных указок во время полуфинального матча Англия — Дания на Евро-2020.

Болельщики английской сборной на 104-й минуте дополнительного времени начали активно мешать вратарю Дании Касперу Шмейхелю отразить одиннадцатиметровый удар от форварда Харри Кейна, светя при этом в глаза голкиперу.

УЕФА также подверг штрафным санкциям Футбольную ассоциацию Англии за использование фанатами пиротехники и неуважительное поведение во время гимнов перед игрой.

Ранее стало известно, что Луи ван Гал претендует на пост главного тренера сборной Нидерландов. Под его руководством национальная команда становилась бронзовым призером чемпионата мира 2014 года.