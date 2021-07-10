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Корабли Северного флота РФ выполнили артиллерийские стрельбы на учениях в Белом море
Армия
Корабли Северного флота РФ выполнили артиллерийские стрельбы на учениях в Белом море
vk.com  /  группа Мурманск

Северодвинск, 10 июля. Противолодочные корабли ВМФ РФ «Онега» и «Нарьян-Мар» отработали артиллерийские стрельбы по надводной цели в ходе учений в Белом море.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что маневры проводились в рамках плановых мероприятий боевой подготовки корабельных группировок Северного флота. Отмечается, что поисково-ударная группа выполнила не только артиллерийские упражнения, но и отработала тактику ведения поиска подлодок.

На завершающем этапе учений в море корабли провели минные постановки на специальных полигонах. После выполнения учебно-боевых задач экипажи вернулись в гавань Северодвинска.

Ранее сообщалось, что корабли Тихоокеанского флота прибыли во Владивосток. Они принимали участие в крупных учениях в центральной части Тихого океана. В Минобороны РФ также рассказали о завершившейся тренировке корпуса Черноморского флота РФ на фоне маневров НАТО Sea Breeze в Крыму, передает сайт 360tv.ru.

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