ВКС России отработали элементы сложного пилотажа на учениях в Киргизии

Москва, 10 июля. Экипажи штурмовиков Су-25СМ ВКС России, дислоцированные в Киргизии, провели учения в условиях разреженного воздуха, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, тренировочные мероприятия развернулись на северо-западе горной системы Тянь-Шань на полигоне Эдельвейс в Иссык-Кульской области. Летчики выполнили элементы сложного пилотажа, отработали задачи по поиску замаскированных среди гор объектов, а также приемы выхода из-под условных ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника.

«На завершающем этапе учения летчики выполнили заходы на цель, имитацию бомбометания и пилотирование на малых высотах», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские военные провели учения в Таджикистане, отработав штурм высот, а также перехват условной группы боевиков, нарушившей границу. Кроме того, по информации сайта 360tv.ru, на полигоне под Симферополем прошли боевые стрельбы Т-72Б3.