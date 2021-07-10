ФАН узнал, где найти красивые песчаные пляжи и необычный парк аттракционов в Крыму



В Нахимовском районе города Севастополя есть небольшое село Орловка, славящееся длинными песчаными пляжами, теплым морем и впечатляющими закатами. Ежегодно в разгар курортного сезона сюда съезжаются туристы со всех уголков Крыма и не только, чтобы провести несколько приятных дней, загорая под ласковым солнышком и качаясь на волнах. Что интересного можно найти в Орловке и ее окрестностях, а также где можно погулять, узнавал у туристов и крымчан корреспондент ФАН.

Главной достопримечательностью села можно назвать туристический центр «Звездный берег» ― он сочетает в себе гостиницу, парк аттракционов «Новый Голливуд» и концертный комплекс. Подробнее остановимся на парке — он состоит из девяти платформ с аттракционами разной степени сложности и выдержан в единой кинематографичной стилистике. Есть здесь и корабль из «Пиратов Карибского моря», и стена фараонов из «Индианы Джонс», движущаяся пасть акулы из фильма «Челюсти», полоса препятствий из «Парка Юрского периода» и многое другое.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

В Орловке хорошо развита пляжная инфраструктура — раздевалки, душевые, туалеты, шезлонги, навесы, беседки, деревянные дорожки — все здесь создано для комфортного отдыха у моря. Кроме этого, туристам предлагается широкий ассортимент водных развлечений.

Еще одним большим плюсом является ценник на проживание и продукты питания — здесь он значительно ниже, чем в Севастополе, а атмосфера зачастую гораздо приятнее — ночи тут тихие и звездные. Для любителей отдыха с палатками в окрестностях есть автокемпинг «Орловка» с огороженной территорией и всеми необходимыми удобствами.

А для любителей роскоши чудь дальше, на территории ТСН СНТ «Мираж», располагается апарт-отель с тренажерным залом, спа-салоном, теннисным кортом, рестораном и собственным пляжем.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Впрочем, и на территории товарищества можно найти достойные коттеджи, сдающиеся в аренду по адекватной цене. Инфраструктура здешних пляжей практически не отличается от орловских — те же кафе и закусочные, те же шезлонги и навесы, водные аттракционы, бильярд, деревянные дорожки и пандусы для комфорта инвалидов, а улочки благоухают многообразием цветов.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о севастопольском парке «Учкуевка» и о том, насколько он безопасен для отдыха детей и ухожен.