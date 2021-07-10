Работающих дончан могут снова отправить на удаленку

Ростов-на-Дону, 10 июля. Ростовчан хотят перевести на дистанционный режим работы, эту идею накануне озвучил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшается, поэтому необходимо перевести на удаленный режим хотя бы 30% сотрудников донских предприятий, в число которых должны войти лица старше 65 лет.

«Дистанционная форма работы — это действенная мера, которая доказала свою эффективность во время второй волны заболеваемости», — сказал Ковалев.

В настоящее время в Ростове на дистанционном режиме работы пребывает 21% сотрудников различных предприятий, в Таганроге — 8,8%, а в Гуково — 18%.

Ранее ФАН сообщал, что во время рейдов по соблюдению масочного режима в городском транспорте, которые регулярно проходят в донской столице, помимо разъяснительных бесед с пассажирами добавилась бесплатная раздача масок.