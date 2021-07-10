Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 16:02
16:00
Происшествия
Более десяти машин столкнулись в Краснодарском крае из-за пожара
16:00
Общество
«Работайте, братья!»: Патриоты России поддержали силовиков в ответ на нытье ВВС
16:00
Видео
Запашный назвал единственный способ, как уберечься от трагедий на спортивных соревнованиях
15:58
Общество
Барашек Шон появился у валлийских овец в Ленинградском зоопарке
15:57
Экономика
Россиянам раскрыли основные «схемы» банков с кредитами
15:56
Экономика
В Росрыболовстве оценили доход бюджета от квот на морепродукты
15:54
Армия
Украинского десантника унесло ветром во время учений Sea Breeze-2021 в Черном море
15:51
Спорт
Новак Джокович поделился эмоциями от победы в полуфинале Уимблдона
15:49
Армия
Танковая дивизия ЗВО отработала подводное вождение в Подмосковье
15:47
Общество
Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала о вернувшихся проблемах со здоровьем
Все новости

Работающих дончан могут снова отправить на удаленку
Общество
Работающих дончан могут снова отправить на удаленку
pixabay.com  /  Firmbee

Ростов-на-Дону, 10 июля. Ростовчан хотят перевести на дистанционный режим работы, эту идею накануне озвучил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшается, поэтому необходимо перевести на удаленный режим хотя бы 30% сотрудников донских предприятий, в число которых должны войти лица старше 65 лет.

«Дистанционная форма работы — это действенная мера, которая доказала свою эффективность во время второй волны заболеваемости», — сказал Ковалев.

В настоящее время в Ростове на дистанционном режиме работы пребывает 21% сотрудников различных предприятий, в Таганроге — 8,8%, а в Гуково — 18%. 

Ранее ФАН сообщал, что во время рейдов по соблюдению масочного режима в городском транспорте, которые регулярно проходят в донской столице, помимо разъяснительных бесед с пассажирами добавилась бесплатная раздача масок.

Вернуться назад

ростов на дону коронавирус удаленка дистанционка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru