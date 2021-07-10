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Весенний призыв завершился в Мордовии: ни один солдат не болен COVID-19
Общество
Весенний призыв завершился в Мордовии: ни один солдат не болен COVID-19
Пресс-служба Военного комиссариата Республики Мордовия  / 

Саранск, 10 июля. В субботу в воинскую часть отправилась последняя команда из Мордовии. По итогам тестирования на COVID-19 среди всех новобранцев из республики, за всю призывную кампанию не выявлено ни одного заболевшего.

Всего тестирование проходили 1,5 тысячи призывников. По мнению медиков, отрицательные результаты — заслуга вакцинации. Прививку от коронавирусной инфекции сделали 70% годных к службе молодых людей.

Для сравнения, в прошлом году во время осеннего призыва в Мордовии выявили 50 парней с COVID-19.

Как рассказали ФАН в республиканском военном комиссариате, ведомство также проводит экспресс-тестирование на антитела к коронавирусу. Количество тест-систем от Минобороны рассчитано как на самих призывников и личный состав сборного пункта, так и на представителей воинских частей.

Ранее ФАН писал, что в 2022 году в части и подразделения общевойсковой армии Западного военного округа призовут на 10% больше новобранцев, чем в 2021 году.

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