Профессор московского вуза ударил сына ножом

Москва, 10 июля. Ученый и философ Евгений К. ударил сына ножом из-за того, что он сделал ему замечание.

Инцидент произошел несколько дней назад. Пожилой мужчина вернулся домой пьяным. Его 39-летний сын остался этим недоволен и сделал ему замечание. Москвич взял нож и пырнул своего сына в живот. В результате мужчину госпитализировали.

В Московском районе Нижегородской области задержан 30-летний местный житель. Его подозревают в убийстве сожительницы. Расправу над девушкой он учинил после пропажи телефона.