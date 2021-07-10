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Профессор московского вуза ударил сына ножом

  /   Обновлено: 10 июля 2021 14:26
Происшествия
Профессор московского вуза ударил сына ножом
shutterstock.com  /  diy13

Москва, 10 июля. Ученый и философ Евгений К. ударил сына ножом из-за того, что он сделал ему замечание.

Инцидент произошел несколько дней назад. Пожилой мужчина вернулся домой пьяным. Его 39-летний сын остался этим недоволен и сделал ему замечание. Москвич взял нож и пырнул своего сына в живот. В результате мужчину госпитализировали.

В Московском районе Нижегородской области задержан 30-летний местный житель. Его подозревают в убийстве сожительницы. Расправу над девушкой он учинил после пропажи телефона.

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