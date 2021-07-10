Россиян с детьми-школьниками уведомят о выплате 10 тыс. рублей через «Госуслуги»

Москва, 10 июля. Минтруда и Минцифры с 11 июля опробуют новый механизм уведомления пользователей портала «Госуслуги» о новых единовременных выплатах.

Министр цифрового развития Максут Шадаев отметил, что сайт самостоятельно заполнит форму заявления на выплату 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста, а после направит уведомление с просьбой пользователя проверить корректность данных в личность кабинете и отправить заявление в Пенсионный фонд.

«Таким образом, автоматически формируя необходимые формы, портал сэкономит пользователям время и вовремя напомнит о получении положенных им выплат», — подчеркнул Шадаев.

Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста начнется с 16 августа, заявил ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. По поручению президента Владимира Путина денежные средства получат все дети шестилетнего возраста, в том числе те, кто по каким-то причинам не смог пойти в школу.