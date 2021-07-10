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Спорт
Обладатель Кубка Стэнли Никита Кучеров стал лицом известного бренда пива
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Обладатель Кубка Стэнли Никита Кучеров стал лицом известного бренда пива
Спорт
Обладатель Кубка Стэнли Никита Кучеров стал лицом известного бренда пива
instagram.com  /  @nikitakucherov86

Тампа, 10 июля. Российский форвард «Тампы Бэй» Никита Кучеров стал лицом одного из самых известных брендов пивных напитков в мире.

Контракт со стороны пивного концерна россиянину был предложен после экстравагантного выхода на пресс-конференцию по случаю победы в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли между «Тампой Бэй» и «Монреалем», на которую он явился с голым торсом и банкой алкогольного напитка.

«Я не хотел возвращаться в Монреаль на шестой матч. Их болельщики вели себя так, будто они выиграли Кубок Стэнли. Вы издеваетесь над мной? Их финальная серия была еще против «Вегаса», — сообщил Кучеров.

Ранее стало известно, что хоккеист Кирилл Капризов может вернуться в Россию. Форвардом активно интересуется московский ЦСКА. Контракт Капризова с «Миннесотой» истек 30 июня текущего года.

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