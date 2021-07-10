Морозов: необходимо создать американо-российский институт по предотвращению кибератак

Кибербезопасность является одной из важнейших тем для обсуждения среди лидеров современного мира. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.

В ходе телефонного разговора, который состоялся между президентами РФ и США 9 июля, особое внимание получил вопрос информационной безопасности. Владимир Путин указал Джозефу Байдену на недавние сообщения о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, подчеркнув при этом, что официальных обращений со стороны компетентных органов Соединенных Штатов, отвечающих за кибербезопасность, в адрес аналогичных структур в РФ не было. Позже в пресс-службе Кремля заявили, что «с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере» взаимодействие Москвы и Вашингтона должно иметь «постоянный, профессиональный и неполитизированный характер».

«Есть несколько объяснений, почему американцы не стали обращаться к нам, когда заявили о российском происхождении кибератак, — сказал Морозов. — Первое и главное заключается в том, что в Соединенных Штатах традиционно любые подобного рода проблемы немедленно увязываются с нашей страной. К тому же так проще объяснить людям причины их бед!»

Депутат подчеркнул, что по вине американцев сегодня нет инструментариев, которые могли бы позволить Москве и Вашингтону обмениваться достоверной информацией.

«Это могли бы быть взаимно аффилированные и взаимно учитываемые системы контроля за происходящими в информационной сфере атаками», — предположил парламентарий.

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

По его словам, взаимные упреки и подозрения будут сохраняться до тех пор, пока не будут выработаны некие общие «правила игры».

«Мы должны вместе с американцами создать некий институт, чье мнение в вопросах кибербезопасности было бы определяющим как для нас, так и для них, — подчеркнул собеседник ФАН. — Мы готовы к такому формату взаимодействия, поскольку и сами регулярно подвергаемся кибератакам с территории США».

Вместе с тем Морозов назвал позитивной наметившуюся тенденцию в решении данного вопроса.

«Уже одно то, что два президента обсуждают эту проблему и что она не переросла в очередной кризис (как это было раньше!), внушает надежды на лучшее», — резюмировал депутат.

Ранее Байден назвал возможную дату встречи специалистов США и России по кибербезопасности.