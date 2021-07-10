«Серьезный сигнал»: на Украине встревожились из-за отказа России от транзита газа

Киев, 10 июля. Отказ России от эксплуатации украинской газотранспортной системы (ГТС) назвали в Киеве «серьезным сигналом».

«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности украинской ГТС на следующий год. Решение российской компании встревожило официальный Киев, передает «ПолитПазл».

Отказ госкорпорации от использования мощностей для транзита газа через украинскую территорию — это серьезный сигнал, подчеркнула советник председателя правления «Нафтогаза» и экс-заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль. По ее словам, Россия не планирует пользоваться услугами ГТС после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Российский «Газпром» также не стал бронировать дополнительные мощности в Польше. Трубопровод «Ямал — Европа» пока остался вне зоны интересов Москвы. Это не значит, что РФ отказывается от выполнения своих обязательств: украинский контракт на транзит действует до конца 2024 года, а польский — до октября текущего.

Ранее стало известно, что «Газпром» запустил транзит топлива через Румынию по газопроводу «Турецкий поток». Теперь компании не нужно будет переплачивать Киеву за использование ГТС по завышенным тарифам.