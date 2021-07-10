Судан пояснил различие своих позиций с Египтом в отношении эфиопской плотины Хидасэ

Нью-Йорк, 10 июля. Позиции Каира и Хартума по досье эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ) полностью совпадают, несмотря на утверждения Аддис-Абебы об обратном, заявила министр иностранных дел Судана Марьям ас-Садик аль-Махди.

По окончании заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке глава МИД восточноафриканского государства дала интервью для прессы касательно ситуации вокруг строительства и ввода в эксплуатацию дамбы на реке Голубой Нил. В своем выступлении она затронула недавнее заявление министра ирригации Эфиопии Селеши Бекеле о том, что Египет и Судан имеют разные точки зрения на данную проблему.

«Это важный вопрос, потому что эфиопский министр пытался сказать, что Судан изменил свою позицию, но на самом деле речи о разногласиях [с Египтом] никогда не шло. Эфиопия придерживается неудачной и провальной линии. Точно так же она, к сожалению, пытается заявить, что между африканскими арабами и арабами Леванта есть различия, и именно поэтому Эфиопия выступает против умеренной позиции, занятой Лигой арабских государств. Она также пытается утверждать, что у Египта и Судана проблемы со всеми странами бассейна Нила», — сказала Марьям ас-Садик.

Такие действия Аддис-Абебы, по мнению министра, имеют цель отвлечь внимание от проблемы. У Судана и Египта есть четкая позиция, и они едины в требовании достижения юридического и обязывающего документа между всеми сторонами.

«Но если углубиться в детали этого соглашения, то можно увидеть различия в наших конкретных опасениях. Мы географически ближе к плотине, которая находится недалеко от наших границ, в отличие от Египта, расположенного примерно в 2000 км от Хидасэ. Правда в том, что наши опасения различаются: проблема недостатка водных ресурсов в Египте важнее, чем в Судане. Вода в Египте —это его стратегическая безопасность. У Эфиопии же другие заботы, отличные от наших, поэтому единственное решение заключается в достижении юридического и обязательного для всех соглашения», — отметила Ас-Садик.

Она добавила, что между тремя странами существуют возможности для сотрудничества, однако в первую очередь необходимо достичь имеющего законную силу договора.

«Наличие огромной дамбы, такой как плотина «Возрождение», в нескольких километрах от границы с Суданом и ее заполнение без согласования представляют опасность для местных сообществ и Судана в целом» —подчеркнула министр.

Отвечая на вопрос о том, какие шаги Хартум предпримет в случае непринятия Совбезом тунисского проекта резолюции, Аль-Махди сказала:

«Мы с оптимизмом ожидаем, что Совет Безопасности примет на себя ответственность и не отвергнет ее. Насколько мы знаем, некоторые страны опасаются принятия такого проекта резолюции, потому что он создаст прецедент, и они не хотят обсуждать его в Совете. Тем не менее мы должны сказать, что эта важная организация не может оставить без внимания такой значимый вопрос. Настало время, когда Совет Безопасности должен показать, что он действительно может применять превентивную дипломатию на местах, выступая не только в качестве миротворцев».

Тунис представил 14 партнерам в Совете Безопасности ООН проект резолюции, призывающий Аддис-Абебу прекратить заполнение водохранилища плотины «Возрождение» и возобновить переговоры с Египтом и Суданом по просьбе президента Африканского союза и генерального секретаря ООН, чтобы достичь в течение шести месяцев обязывающего соглашения по дамбе.

Во время своего выступления на заседании в Нью-Йорке Марьям ас-Садик заявила, что Судан рассчитывает на помощь Совбеза и его позитивную роль в разрешении конфликта. Она отметила, что Хартум всегда признавал права Эфиопии на водные запасы Нила и с самого начала поддерживал проект ГЭС «Возрождение» при условии, что ее эксплуатация осуществляется в соответствии с юридическим соглашением между тремя государствами, которое не допустит причинения ущерба для какой-либо из сторон и при этом укрепит нормы добрососедства.

«Судан знает положительное влияние плотины Хидасэ на предотвращение наводнений и контроль за потоком воды в течение года. Однако эти преимущества важны, когда Судан четко осведомлен о том, когда и как происходят заполнение водохранилища и эксплуатация дамбы», —подытожила она.

Выступление Марьям ас-Садик аль-Махди перед Советом Безопасности вызвало в суданских кругах острые разногласия. Критики посчитали, что в ее заявлениях не хватило точной информации о потенциальной угрозе плотины для половины населения, живущего на берегах Нила.

Заседание Совета Безопасности по досье Хидасэ длилось около 3 часов, после чего состоялись встречи официальных лиц трех стран с прессой, конфликт между которыми уже второй раз обсуждается на уровне ООН.

Летом 2020 года Эфиопия реализовала первый этап заполнения водохранилища, зарезервировав почти 4,9 млрд кубометров воды. С началом сезона дождей 2021 года Аддис-Абеба объявила о запуске второго этапа накопления ресурсов.