Мошенники дозвонились до ветерана, которого Путин укрыл плащом на параде Победы

Москва, 10 июля. Злоумышленники попытались обманом украсть денежные средства у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина.

Напомним, мужчина во время парада Победы в Москве сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным. В один момент глава государства укрыл ветерана от холода черным плащом, пишет «КП».

Звонок поступил от неизвестной женщины, которая представилась сотрудницей пенсионного фонда. Она заявила, что Пронину необходимо выплатить 145 тысяч рублей штрафа и связаться с неким Иваном Деминым. В ходе общения этот человек сообщил мужчине, что ветеранам труда и чернобыльцам положена 50-процентная скидка.

«По словам Василия Пронина, мужчина предложил ему перевести 75 тысяч рублей на электронную почту «Форсаж» на имя Людмилы Шишкиной или совершить перевод по почте на имя Светланы Васильевой», — сообщили правоохранители.

После того, как ветеран написал заявление на мошенников, их начала разыскивать полиция.

Ранее сообщалось, что телефонным мошенникам удалось дозвониться до российских космонавтов на Международной космической станции.