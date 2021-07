Байден уволил очередного чиновника, оставшегося со времен Трампа

Вашингтон, 10 июля. Президент США Джозеф Байден уволил уполномоченного по вопросам социального обеспечения Эндрю Сола. Чиновник отказался уйти в отставку самостоятельно. Об этом сообщает информагентство The Associated Press.

BREAKING: President Joe Biden has fired Social Security Commissioner Andrew Saul after he refused to resign, and Biden accepted the deputy commissioner's resignation, the White House said. Both were holdovers from the Trump administration. https://t.co/eEwPHLGqzF