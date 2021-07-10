Байден уволил очередного чиновника, оставшегося со времен Трампа

Вашингтон, 10 июля. Президент США Джозеф Байден уволил уполномоченного по вопросам социального обеспечения Эндрю Сола. Чиновник отказался уйти в отставку самостоятельно. Об этом сообщает информагентство The Associated Press.

BREAKING: President Joe Biden has fired Social Security Commissioner Andrew Saul after he refused to resign, and Biden accepted the deputy commissioner's resignation, the White House said. Both were holdovers from the Trump administration. https://t.co/eEwPHLGqzF — The Associated Press (@AP) July 9, 2021

По данным СМИ, увольнение Сола связано с претензиями нынешней администрации к его работе в должности уполномоченного по вопросам социального обеспечения: якобы он «политизировал выдачу пособий по инвалидности», не восстановил отношения с рядом ключевых профсоюзов и сократил правовую защиту для нуждающихся.

Отставка Сола последовала после заявления министерства юстиции, которое установило, что чиновник может быть отстранен по личному решению президента, несмотря на закон, который гласит, что для увольнения с такого поста нужны веские причины: пренебрежение своими обязанностями или совершение служебных преступлений.

На его место американский президент назначил политического аналитика Килолу Киджакази.

В конце июня Байден уволил главу Управления таможенной и пограничной охраны (CBP) Родни Скотта, назначенного при Трампе. Такой же участи подверглись еще ряд чиновников, которых утвердил бывший президент США.