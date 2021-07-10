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Объявлен победитель творческого конкурса «Необычная Россия» от соцсети «ЯRUS»

  /   Обновлено: 10 июля 2021 14:03
Общество
Объявлен победитель творческого конкурса «Необычная Россия» от соцсети «ЯRUS»
ЯRUS

Москва, 10 июля. Стали известны имена победителей национального конкурса видео «Необычная Россия». Организацией мероприятия занималась набирающая популярность социальная сеть «ЯRUS».

Участники со всей России за все время конкурса прислали более пяти тысяч видеороликов, посвященных красотам страны. За время проведения мероприятия видео конкурсантов, размещенные на главной странице соцсети, просмотрели более 2,3 миллиона раз. По словам организаторов, целью конкурса было знакомство россиян с теми местами, которые не встретить в туристических путеводителях. В финал попали 100 роликов, из которых профессиональное жюри отобрало три лучших.

Первое место завоевал житель Краснодарского края Сергей Руденко и его виртуальная экскурсия по станице Варениковской. Он стал обладателем квадрокоптера DJI Mavic 2 Pro.

«На фоне живописных кадров станицы автор рассказывает о том, что подвигло его на создание ролика, и почему красивую и интересную Россию не всегда нужно искать где-то далеко», — сообщают организаторы конкурса.

Второе место и приз iPhone 12 Pro достались жительницам Орла Анне Вагановой и Ольге Хомутовой. Участницы сняли видео о родном городе и рассказали его историю во времена правления Ивана Грозного.

Третье место жюри конкурса от «ЯRUS» присудило Руслану Итакаеву за видео об острове Сарпинском Волгоградской области и жизни его семьи. Конкурсант стал обладателем современной цифровой камеры GoPro.

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конкурс яrus необычная россия
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