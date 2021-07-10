Подводный трюк российских танков впечатлил ветерана ВС США

Вашингтон, 10 июля. Американская армия не сравнится по уровню подготовки с российской. К такому выводу пришел ветеран Вооруженных сил США, который снимает обзоры для своего YouTube-канала.

В авторском блоге военнослужащий оценил видеоролик, запечатлевший подводный трюк российских танков. Запись прислал один из подписчиков канала, и эти кадры впечатлили американского ветерана.

«Они проплыли под водой, чтобы добраться до берега реки. Это безумие, это круто, — восхитился военный. — Это лучший прыжок, что я видел».

Он также обратил внимание на уникальную систему защиты российской бронетехники, которая представляет собой размещенные на корпусе заряды взрывчатки. Срабатывая, они провоцируют детонацию вражеского снаряда до его попадания по танку.

«Полагаю, это особая технология защиты», — отметил блогер.

Но больше всего военного поразили кадры с российскими солдатами, которые погружаются в специальный бассейн. Американец объяснил, что такая тренировка необходима как раз на случай погружения танка под воду. При этом он признал, что сам «был бы до смерти напуган», если бы прошел через подобное.

Ранее возможности ВС США раскритиковали британцы. Они уверены, что российские военные умрут от смеха при виде американских «морпехов в юбках». Тем временем капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах спрогнозировал масштабную войну в Черном море, пишет сайт 360tv.ru.