«Спартак» показал заявочный лист перед стартом Кубка Париматч Премьер

Москва, 10 июля. Букмекеры назвали столичный клуб «Спартак» фаворитом Кубка Париматч Премьер.

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория определился с заявочным листом перед стартом Кубка Париматч Премьер. Как стало известно «Матч ТВ», красно-белые сыграют в следующем составе. Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров, Александр Селихов. В линии обороны заявлено семь защитников: Андрей Ещенко, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Самюэль Жиго, Илья Гапонов, Лукас Айртон, Руслан Литвинов. Нападающие: Джордан Ларссон, Александр Соболев, Георгий Мелкадзе, Педру Роша. Кроме того, в заявке значится 14 полузащитников.

Ранее сообщалось, что турнир пройдет с 10 по 18 июля. Встречи Кубка Париматч Премьер состоятся на стадионах «Открытие Арена» и «Арена Химки». Казанский «Рубин», «Сочи» и «Химки» также сыграют в турнире. Красно-белые являются двукратными победителями соревнований.

Новый сезон Российской премьер-лиги для «Спартака» начнется гостевым матчем против «Рубина». Встреча пройдет 24 июля.