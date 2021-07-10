Синоптик Вильфанд предупредил жителей Центральной России о затяжной жаре

Москва, 10 июля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что июльскую жару в центре европейской части России будет определять стационарный антициклон.

По словам специалиста, антициклон, который установился над европейской частью России в июле, продержится до середины месяца. Однако в Гидрометцентре уточнили, что пока точно не могут спрогнозировать, как быстро он разрушится впоследствии. Вильфанд считает, что если он не уйдет, то жители Центрального федерального округа могут столкнуться с риском пожаров.

Синоптик напомнил, что подобная ситуация наблюдалась летом 2010 года. Он сообщил, что тогда стационарный антициклон продержался 52 дня. Все это время он определял аномальную жару в столичном регионе. Как сообщил эксперт, раньше в истории метеонаблюдений такого не было никогда.

Как стало известно ранее, аномальная жара в Москве продлится еще неделю. Столбик термометра достигнет максимальной температуры в 34 градуса.