Водянова показала подчеркнула стройность при помощи комбинезона

Мадрид, 10 июля. Популярная супермодель российского происхождения Наталья Водянова давно живет в Париже. Благодаря своему уникальному статусу и интересной профессии ей удалось объездить весь земной шар. Теперь она старается больше времени проводить с семьей. Женщина замужем за бизнесменом, владельцем бренда Berluti (входит в состав концерта LVMH) Антуаном Арно.
Всего у Водяновой пятеро детей — сыновья Лукас и Виктор, дочь Нева от первого брака, а также двое детей от брака с Арно — Максим и Роман. При этом не забывает модель и о себе. Тщательно следит за здоровьем, внешним видом и продолжает участвовать в модных показах и, конечно же, встречаться с друзьями.
Последний год Наталья увлечена новым проектом. Не так давно она ездила в Лондон и Мадрид, чтобы заняться его продвижением. Речь идет о новой соцсети, при помощи которой люди могут знакомиться и встречаться вживую.
В Испании Водянова также поучаствовала в фотосессии, которую ей устроила знакомая. Позднее дамы отправились на морскую прогулку.
На снимках модель предстала в приталенном комбинезоне с интересным принтом в виде нарисованных волн и пляжных зонтиков.
Наряд Водянова дополнила поясом, подчеркнувшим ее осиную талию. На ногах — белые ботинки на толстой подошве. Благодаря такому аутфиту девушка сделала акцент на свои тонкие щиколотки и стройную фигуру. Стоит отметить, что комбинезоны в сезоне-2021 очень актуальны. В них можно увидеть Татьяну Навку, Юлию Барановскую и других российских и зарубежных звезд.
«Поздравляю, моя милая с этим сотрудничеством! Фото мужа», — написала Водянова одну из фотографий.
Поклонники не скрывают восхищения тем, как выглядит многодетная мама.
«Красавицы», «Приятный принт», «Какой крутой наряд», «Такая стройняшка», «Виды просто шикарные», «Морской стиль», «Очаровательная», «Вообще не стареете», — засыпали подписчики Водянову комплиментами.