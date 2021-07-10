Водянова показала подчеркнула стройность при помощи комбинезона

Мадрид, 10 июля. Популярная супермодель российского происхождения Наталья Водянова давно живет в Париже. Благодаря своему уникальному статусу и интересной профессии ей удалось объездить весь земной шар. Теперь она старается больше времени проводить с семьей. Женщина замужем за бизнесменом, владельцем бренда Berluti (входит в состав концерта LVMH) Антуаном Арно. Всего у Водяновой пятеро детей — сыновья Лукас и Виктор, дочь Нева от первого брака, а также двое детей от брака с Арно — Максим и Роман. При этом не забывает модель и о себе. Тщательно следит за здоровьем, внешним видом и продолжает участвовать в модных показах и, конечно же, встречаться с друзьями.

Последний год Наталья увлечена новым проектом. Не так давно она ездила в Лондон и Мадрид, чтобы заняться его продвижением. Речь идет о новой соцсети, при помощи которой люди могут знакомиться и встречаться вживую.

В Испании Водянова также поучаствовала в фотосессии, которую ей устроила знакомая. Позднее дамы отправились на морскую прогулку.

На снимках модель предстала в приталенном комбинезоне с интересным принтом в виде нарисованных волн и пляжных зонтиков.

Наряд Водянова дополнила поясом, подчеркнувшим ее осиную талию. На ногах — белые ботинки на толстой подошве. Благодаря такому аутфиту девушка сделала акцент на свои тонкие щиколотки и стройную фигуру. Стоит отметить, что комбинезоны в сезоне-2021 очень актуальны. В них можно увидеть Татьяну Навку, Юлию Барановскую и других российских и зарубежных звезд.

«Поздравляю, моя милая с этим сотрудничеством! Фото мужа», — написала Водянова одну из фотографий.

Поклонники не скрывают восхищения тем, как выглядит многодетная мама.