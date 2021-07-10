Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 16:02
16:00
Происшествия
Более десяти машин столкнулись в Краснодарском крае из-за пожара
16:00
Общество
«Работайте, братья!»: Патриоты России поддержали силовиков в ответ на нытье ВВС
16:00
Видео
Запашный назвал единственный способ, как уберечься от трагедий на спортивных соревнованиях
15:58
Общество
Барашек Шон появился у валлийских овец в Ленинградском зоопарке
15:57
Экономика
Россиянам раскрыли основные «схемы» банков с кредитами
15:56
Экономика
В Росрыболовстве оценили доход бюджета от квот на морепродукты
15:54
Армия
Украинского десантника унесло ветром во время учений Sea Breeze-2021 в Черном море
15:51
Спорт
Новак Джокович поделился эмоциями от победы в полуфинале Уимблдона
15:49
Армия
Танковая дивизия ЗВО отработала подводное вождение в Подмосковье
15:47
Общество
Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала о вернувшихся проблемах со здоровьем
Все новости

Водянова показала подчеркнула стройность при помощи комбинезона

Общество
Водянова показала подчеркнула стройность при помощи комбинезона
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Мадрид, 10 июля. Популярная супермодель российского происхождения Наталья Водянова давно живет в Париже. Благодаря своему уникальному статусу и интересной профессии ей удалось объездить весь земной шар. Теперь она старается больше времени проводить с семьей. Женщина замужем за бизнесменом, владельцем бренда Berluti (входит в состав концерта LVMH) Антуаном Арно. 

Всего у Водяновой пятеро детей — сыновья Лукас и Виктор, дочь Нева от первого брака, а также двое детей от брака с Арно — Максим и Роман. При этом не забывает модель и о себе. Тщательно следит за здоровьем, внешним видом и продолжает участвовать в модных показах и, конечно же, встречаться с друзьями.

Последний год Наталья увлечена новым проектом. Не так давно она ездила в Лондон и Мадрид, чтобы заняться его продвижением. Речь идет о новой соцсети, при помощи которой люди могут знакомиться и встречаться вживую.

В Испании Водянова также поучаствовала в фотосессии, которую ей устроила знакомая. Позднее дамы отправились на морскую прогулку.

На снимках модель предстала в приталенном комбинезоне с интересным принтом в виде нарисованных волн и пляжных зонтиков.

Наряд Водянова дополнила поясом, подчеркнувшим ее осиную талию. На ногах — белые ботинки на толстой подошве. Благодаря такому аутфиту девушка сделала акцент на свои тонкие щиколотки и стройную фигуру. Стоит отметить, что комбинезоны в сезоне-2021 очень актуальны. В них можно увидеть Татьяну Навку, Юлию Барановскую и других российских и зарубежных звезд. 

«Поздравляю, моя милая с этим сотрудничеством! Фото мужа», — написала Водянова одну из фотографий. 

Поклонники не скрывают восхищения тем, как выглядит многодетная мама.

«Красавицы», «Приятный принт», «Какой крутой наряд», «Такая стройняшка», «Виды просто шикарные», «Морской стиль», «Очаровательная», «Вообще не стареете», — засыпали подписчики Водянову комплиментами. 

Вернуться назад

париж водянова мадрид модель комбинезон фотосессия мода 2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru