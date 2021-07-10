Макгрегор пообещал «убить» Порье в октагоне

Лас-Вегас, 10 июля. Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор выступил с угрожающим заявлением в адрес представителя США Дастина Порье.

Он заявил, что его соперника ждет «смерть в октагоне» во время их поединка на турнире UFC 264. Об этом сообщает издание BJPenn.

Скандальный ирландец пообещал заставить соперника заплатить жизнью за то, что тот не уважает доброту и воспринимает ее как слабость. Макгрегор заверил, что вовсе не шутит.

В ночь на воскресенье, 11 июля, Макгрегор проведет поединок с Порье. Он станет третьим в рамках противостояния двух бойцов MMA. Впервые Макгрегор и Порье подрались в 2014 году. Тогда ирландец нокаутировал американца, но в начале этого года Порье взял реванш у Макгрегора. Ранее бойцы устроили трэш-ток во время процедуры взвешивания.

Макгрегор — экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, в его активе 22 победы при пяти поражениях.