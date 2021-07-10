Министр иностранных дел Судана прилетит в Москву на переговоры с Лавровым

Москва, 10 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел Сергей Лавров в понедельник примет коллегу из Судана Марьям аль-Махди, которая прилетит в РФ.

«Стороны обменяются мнениями по основным аспектам российско-суданских отношений, уделив особое внимание торгово-экономическому сотрудничеству», — добавила Захарова.

По ее словам, министры обсудят международные и региональные проблемы, подчеркивая необходимость поиска политических и дипломатических решений кризисов как на Ближнем Востоке, так и на Африканском континенте.

Ранее российский лидер Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации соглашения между Москвой и Хартумом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Порт-Судане. Вопрос о возведении военно-морского объекта на побережье Красного моря стороны рассматривают с ноября 2020 года.