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Министр иностранных дел Судана прилетит в Москву на переговоры с Лавровым
Весь мир
Министр иностранных дел Судана прилетит в Москву на переговоры с Лавровым
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 10 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел Сергей Лавров в понедельник примет коллегу из Судана Марьям аль-Махди, которая прилетит в РФ.

«Стороны обменяются мнениями по основным аспектам российско-суданских отношений, уделив особое внимание торгово-экономическому сотрудничеству», — добавила Захарова.

По ее словам, министры обсудят международные и региональные проблемы, подчеркивая необходимость поиска политических и дипломатических решений кризисов как на Ближнем Востоке, так и на Африканском континенте.

Ранее российский лидер Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации соглашения между Москвой и Хартумом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Порт-Судане. Вопрос о возведении военно-морского объекта на побережье Красного моря стороны рассматривают с ноября 2020 года.

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