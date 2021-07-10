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Mirror: российские современные ракеты стали поводом для беспокойства США
Армия
Mirror: российские современные ракеты стали поводом для беспокойства США
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 10 июля. Соединенные Штаты весьма обеспокоены возможностями современного ракетного вооружения России, отметили обозреватели британского издания Mirror.

В недавнем докладе Пентагона много внимания уделяется растущим военным возможностям РФ и КНР. По мнению американцев, эти страны могут являться угрозой для США, передает «ПолитРоссия».

Своими материалами военное ведомство признало страх США перед современным российскими технологиями и оружейным арсеналом. В частности, речь идет о ракетах, производимых в России и Китае. Оба государства достигли значительных успехов в этом направлении.

Военные аналитики из США полагают, что мир приближается к глобальному противостоянию, а напряженные отношения Вашингтона с Москвой и Пекином могут спровоцировать начало настоящего противостояния. Причин для беспокойства добавляет тот факт, что было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, резюмировали в Британии.

Ранее аналитики китайского издания Jinriwabao рассказали, как Россия за минуты может превратить в пыль половину НАТО. К такому развитию событий может привести стратегическая ошибка США с ДРСМД.

Также сайт 360tv.ru сообщил, что конфликты НАТО с Россией могут привести к третьей мировой войне. Стороны систематически демонстрируют друг другу свою силу, что однажды может плохо закончиться.

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