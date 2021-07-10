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Глава Сочи поручил организовать отдых для пострадавших от пожара под Челябинском детей

  /   Обновлено: 10 июля 2021 13:56
Общество
Глава Сочи поручил организовать отдых для пострадавших от пожара под Челябинском детей
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive / B. Elin / CC-BY-SA 3.0

Сочи, 10 июля. Сочи примет на отдых детей из Челябинской области, которые пострадали в результате пожара, заявил глава города Алексей Копайгородский.

Курортный город может предложить несколько специализированных здравниц для оздоровления и отдыха детей, подчеркнул он. По словам Копайгородского, власти готовы организовать не только купание в море и санаторно-курортное лечение, но и организовать занимательную экскурсионную программу.

Президент РФ Владимир Путин по телефону принял доклад губернатора Челябинской области о ситуации с лесными пожарами в регионе. Как сообщалось ранее, глава государства поручил челябинскому губернатору внести предложения по восстановлению жилья, утраченного из-за лесных пожаров в регионе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Владимир Путин также поручил организовать отдых на Черном море для детей из лагеря, эвакуированных из-за пожаров в Челябинской области.

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сочи челябинская область Копайгородский
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