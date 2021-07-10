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Суд арестовал бизнесмена после ложного доноса по делу банды Цапков

  /   Обновлено: 10 июля 2021 13:47
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена после ложного доноса по делу банды Цапков
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Ростов-на-Дону, 10 июля. Ростовский суд принял решение об аресте до 5 сентября бизнесмена Александра Исюка по делу о даче ложных показаний.

Как отметили в пресс-службе Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, Исюк написал заведомо ложное заявление о вымогательстве в свой адрес, якобы совершенном группой лиц по предварительному сговору.

«Ленинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Исюка до 5 сентября 2021 года включительно», — отмечается в сообщении пресс-службы суда.

Речь идет об уголовном деле, возбужденном против членов так называемой банды Цапков, в свое время державшей в страхе жителей станицы Кущевская. В 2021 году уголовное преследование прекратили, однако в 2021 году возобновили после сообщения Исюка о вымогательстве у него 70 миллионов рублей.

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банда цапков александр исюк станица кущевская
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