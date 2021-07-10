Стало известно о примирении Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Лондон, 10 июля. Супруги принцев Гарри и Уильяма Меган Маркл и Кейт Миддлтон снова начали общаться. Знаменитости активно рассказывают друг другу личные новости в мессенджерах.

Меган Маркл стала мамой во второй раз в прошлом месяце. Дочь дали имя Лилибет Диана. Благодаря появлению ребенка на свет супруга принца Гарри и Кейт Миддлтон снова сблизились. Женщины поддерживают активное общение, поэтому многие поклонники королевской семьи Великобритании теплят надежду, что это положит конец их конфликту.

«Напряжение ослабло. Отношения Маркл и Миддлтон стали значительно лучше. Герцогини активно обмениваются сообщениями в мессенджерах. Жена принца Уильяма отправила подарок в честь рождения у принца Гарри второго ребенка», — сообщают британские СМИ, ссылаясь на осведомленный источник.

Взаимоотношения знаменитых жен сильно испортились после того, как принц Гарри и Меган Маркл публично отказались от своих королевских титулов и обязанности, а после вообще переехали в Соединенные Штаты. Скандальное интервью Опре Уинфри только подлило масла в огонь. Остается надеяться, что столь радостное событие, как рождение ребенка, примирит родственников. В то же время отец экс-актрисы, напротив, переживает, что никогда так и не сможет познакомиться со своими внуками. Он признался, что не виделся с дочерью уже больше трех лет.

По данным источника британского издания Express, отношения между братьями Уильямом и Гарри все еще остаются напряженными. В королевской семье не доверяют принцу Гарри и Меган Маркл, передает «Вечерняя Москва».