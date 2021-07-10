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Биологи объяснили, как раковые клетки могут избегать гибели
Наука
Биологи объяснили, как раковые клетки могут избегать гибели
pxhere.com

Москва, 10 июля. Биологи из России и Швеции обнаружили необычный механизм, который помогает раковым клеткам избежать смерти.

Исследование провели биологи Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Каролинского института. Как оказалось, раковые опухоли обычно развиваются в тех клетках, которым сильно не хватает кислорода.

Так, опухоль заставляет здоровые клетки испытывать кислородное голодание, то есть состояние гипоксии. Дело в том, что кислород необходим для окислительных реакций и выработки энергии в клеточных митохондриях. Если его слишком мало, то эти процессы нарушаются.

Российские и итальянские ученые ранее определили вещество, склоняющее раковые клетки к самоликвидации. Под действием обнаруженного агента раковые клетки погружаются в глубокий апоптоз.

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рак онкология кислород
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