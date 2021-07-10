Торжественная церемония выпуска офицеров Общевойсковой академии ВС РФ прошла в Москве

Москва, 10 июля. Выпускниками Общевойсковой академии ВС России в этом году стали более 400 офицеров. Торжественная церемония проходила в Москве.

Торжественное событие проходило напротив основного здания вуза. На церемонии присутствовали представители командного состава Минобороны РФ.

В этом году из академии выпустились более 200 офицеров российской армии, порядка 100 офицеров Федеральной службы войск национальной гвардии и дружественных России иностранных государств, а также выпускники-адъюнкты, передает телеканал «Звезда».

Подчеркивается, что с отличием и медалью за успехи в учебе академию окончили 35 офицеров, в том числе 6 иностранных. С отличием — 132 офицера.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов вручил дипломы выпускникам, которые с отличием окончили Военный университет Минобороны России. Также стало известно, что в 2021 году приемные комиссии военных вузов будут работать в российских регионах до 20 июля.