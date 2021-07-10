Силовики в Дагестане арестовали более 24 тыс. литров пива

Махачкала, 10 июля. Сотрудники силовых структур выявили в столице Дагестана склад с немаркированной алкогольной продукцией. В результате операции арестовано более 24 тысяч литров пива, сообщили ФАН в межрегиональном управлении Росалкогольрегулирования по СКФО.

По данным ведомства, контрольное мероприятие проводилось совместно с сотрудниками регионального МВД. Силовикам удалось обнаружить склад в Редукторном поселке Махачкалы, в котором индивидуальный предприниматель осуществлял незаконную деятельность.

«В ходе осмотра обнаружена алкогольная продукция (пиво) в общем количестве более 24 тысяч литров, информация о которой не зафиксирована в Единой государственной автоматизированной информационной системе. Вся алкогольная продукция арестована», — отмечается в сообщении Росалкогольрегулирования.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские таможенники совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ и Роспотребнадзора изъяли в Махачкале более миллиона пачек немаркированных сигарет. Их оценочная стоимость превысила 150 миллионов рублей.