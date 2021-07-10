Крым призвал ООН обратить внимание на противоправные действия Украины

Симферополь, 10 июля. Украина продолжает противоправные действия в отношении крымчан, заявил член Общественной палаты России Иван Абажер.

По его словам, Киев устраивает уголовное преследование крымчан, нарушает права жителей полуострова, в том числе и на свободу передвижения. Абажер призвал членов ООН обратить внимание на преступления Украины и пресечь их.

«В наш адрес раздаются угрозы, о нас распространяют ложь и клевету», — отметил общественник.

Ранее сообщалось, что в Крыму высмеяли слова украинского депутата о запрете подачи воды на полуостров. По мнению крымчан, депутат таким способом пытается увеличить собственную значимость.