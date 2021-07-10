МакSим попытаются спасти с помощью «волшебных пилюль» за 90 тысяч рублей

Москва, 10 июля. Известную российскую исполнительницу МакSим (Марина Максимова) будут спасать с помощью «волшебных пилюль» на основе кедра, которые были разработаны новосибирскими учеными.

Разработчики биологически активной добавки отметили, что с помощью их препарата директор певицы Маргарита Соколова, заболевшая пневмонией, смогла быстро встать на ноги. Друг Максимовой Артур Цветков уверен, что БАД способен полностью перезапустить иммунную систему пациента. По его словам, с помощью «волшебной пилюли» буквально на его глазах выходили пожилого человека, который лежал в больнице без шансов на выздоровление.

Стоимость препарата составляет 90 тысяч рублей за 20 штук. Разработчики подчеркивают, что «волшебные пилюли» не являются лекарственным препаратом. Клинически была доказана их безопасность для человека, но не эффективность. Однако есть одна проблема — пациент должен принимать таблетки самостоятельно, их нельзя вводить внутривенно.

«Пациент должен самостоятельно проглотить таблетку. Но я верю, что мы обязательно вытащим МакSим, надо лишь чуть-чуть подождать, пока она проснется», — отметил Цветков в интервью kp.ru.

Известная российская артистка находится в больнице уже больше трех недель. Медики оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное. Накануне врачи попытались отключить МакSим от ЭКМО, однако она не смогла дышать самостоятельно.