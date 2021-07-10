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Юлия Меньшова поделилась архивными кадрами с покойным отцом
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова поделилась архивными кадрами с покойным отцом
Prt Scr youtube.com  /  Agata Muceniece

Москва, 10 июля. Российская актриса театра и кино Юлия Меньшова показала кадры из семейного архива, на которых можно увидеть режиссера Владимира Меньшова и его вдову, актрису Веру Алентову.

Дочь покойного кинематографиста призналась, что союз ее родителей всегда вызывал у нее неподдельный восторг. Знаменитость отметила, что ее отец каждый день старался восхищать свою супругу. Он посвящал Вере Алентовой все свои кинороли.

«В их любви сразу был заложен элемент взаимного потрясения: «Я еще смотри, что могу. А вот смотри, какая я актриса». Мама имела большое значение для отца. Он хотел ее поражать. Всегда. Каждое свое кино. Там заложено то, что мама посмотрит и скажет: «Какой ты талантливый!»», — поделилась воспоминаниями Меньшова.

Она рассказала, как однажды ее родители устроили домашний концерт. Они танцевали вместе и пели, веселя любимую дочь. Поклонники в комментариях вместе со звездой почтили память легендарного режиссера и актера. Они написали много теплых слов, адресованных знаменитой семье.

Владимир Меньшов скончался 5 июля в возрасте 81 года. Причиной смерти культового режиссера стали последствия коронавирусной инфекции.

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