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Пожар под Челябинском принимал характер огненного шторма

  /   Обновлено: 10 июля 2021 13:33
Происшествия
Пожар под Челябинском принимал характер огненного шторма
flickr.com  /  @bertknot

Челябинск, 10 июля. Мощный пожар в нескольких поселках Челябинской области на некоторое время становился огненным штормом.

Такой информацией поделился заместитель главы МЧС Илья Денисов в ходе оперативного совещания на месте ЧС.

«В связи с тем, что мы видели по ряду населенных пунктов, пожар принимал характер огненного шторма», — заявил Денисов.

Он уточнил, что речь идет об объединении очагов пожара в один, температура горения которого превышает 700 градусов. По словам начальника ГУ МЧС по Челябинской области Юрия Буренко, скорость распространения возгорания превысила 150 метров в минуту. Это обусловлено длительным отсутствием дождей и четвертым-пятым классом пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что из полыхающего челябинского поселка Джабык спасатели эвакуировали более 100 человек.

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челябинская область лесные пожары джабык
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