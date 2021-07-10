Пожар под Челябинском принимал характер огненного шторма

Челябинск, 10 июля. Мощный пожар в нескольких поселках Челябинской области на некоторое время становился огненным штормом.

Такой информацией поделился заместитель главы МЧС Илья Денисов в ходе оперативного совещания на месте ЧС.

«В связи с тем, что мы видели по ряду населенных пунктов, пожар принимал характер огненного шторма», — заявил Денисов.

Он уточнил, что речь идет об объединении очагов пожара в один, температура горения которого превышает 700 градусов. По словам начальника ГУ МЧС по Челябинской области Юрия Буренко, скорость распространения возгорания превысила 150 метров в минуту. Это обусловлено длительным отсутствием дождей и четвертым-пятым классом пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что из полыхающего челябинского поселка Джабык спасатели эвакуировали более 100 человек.