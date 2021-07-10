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Денис Майданов пожелал тренерскому штабу Черчесова найти хороший клуб
Спорт
Денис Майданов пожелал тренерскому штабу Черчесова найти хороший клуб
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Москва, 10 июля. Станислав Черчесов пожелал своему преемнику выполнить задачу по выходу сборной России на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в ноябре 2022 года в Катаре.

Российский исполнитель, заслуженный артист РФ Денис Майданов поблагодарил тренерский штаб Станислава Черчесова за работу в сборной и за футбольный праздник на чемпионате мира в 2018 году.

«Вы (обращение к тренерскому штабу Станислава Черчесова. — Прим. Ред.) делали все, что могли, и выдавали результат! Мы привыкли к хорошему в нашем футболе, даже уже подзабыли, как не лучшим образом обстояли дела до вас. Жаль, что на этом Евро не сложилось», — написал Майданов в комментарии к посту ассистента Черчесова Мирослава Ромащенко в Instagram.

Он также пожелал отечественному специалисту трудоустроиться в хорошем клубе и добиться высоких результатов.

В четверг Российский футбольный союз (РФС) совместно с Черчесовым принял решение о расторжении соглашения со специалистом и его тренерским штабом. Сообщалось, что РФС выплатит многомиллионную неустойку Черчесову, контракт которого действовал до 2022 года. Сборная России на Евро-2020 не смогла выйти в плей-офф турнира, набрав всего три очка. На групповом этапе россияне проиграли бельгийцам (0:3), победили финнов (1:0) и крупно уступили датчанам (1:4).

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