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Американцы возмутились заоблачным ценам на картины Хантера Байдена
Политика
Американцы возмутились заоблачным ценам на картины Хантера Байдена
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 10 июля. Американцев возмутили расценки на картины сына президента США Джо Байдена Хантера, которые будут выставляться в одной из галерей Нью-Йорка.

Как сообщил владелец галереи Жорж Берджес, стоимость работ оценивается в сумму от 75 до 500 тысяч долларов. Эксперты говорят, что цены были бы гораздо ниже, если бы не фамилия автора работ.

Газета The Washington Post сообщает, что договор между сыном Байдена и галереей помог заключить Белый дом, чтобы избежать обвинений в нарушении этики. В результате Байден не узнает, кто участвовал в аукционе и приобрел его картины.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что вопросы продажи и цен касаются исключительно галереи, а Вашингтон не будет иметь доступа к информации о потенциальных покупателях.

Ранее бывший главный юрист по этике при президенте Джордже Буше Ричард Пейнтер назвал плохой идеей продажу картин сына Байдена. По его словам, первая реакция американцев — желание Хантера нажиться на имени своего отца и «загрести» побольше денег. Покупателями могут выступить власти других стран, а также лоббисты, которые хотят добиться расположения Вашингтона. К тому же, покупки произведений искусства почти невозможно отследить, сообщил Пейнтер.

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сша хантер байден белый дом
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