Талибы атаковали город Калайи-Нау на северо-западе Афганистана

Кабул, 10 июля. Боевики запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1 напали на город Калайи-Нау в провинции Бадгис.

Как сообщает местный телеканал, в результате противостояния боевиков и правительственных сил пострадали по меньшей мере 77 гражданских, 4 погибли.

Город Калайи-Нау расположен на северо-западе Афганистана в нескольких километрах от границы с Туркменистаном. Ранее талибы также захватили в этом регионе пограничный контрольно-пропускной пункт. Боевики активизировались на фоне вывода из Афганистана вооруженного контингента США. По информации Белого дома, американская армия покинет страну до конца августа.

1 Организация запрещена на территории РФ.