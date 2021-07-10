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Талибы атаковали город Калайи-Нау на северо-западе Афганистана

  /   Обновлено: 10 июля 2021 13:27
Армия
Талибы атаковали город Калайи-Нау на северо-западе Афганистана
flickr.com  /  ResoluteSupportMedia / CC BY 2.0

Кабул, 10 июля. Боевики запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1 напали на город Калайи-Нау в провинции Бадгис.

Как сообщает местный телеканал, в результате противостояния боевиков и правительственных сил пострадали по меньшей мере 77 гражданских, 4 погибли.

Город Калайи-Нау расположен на северо-западе Афганистана в нескольких километрах от границы с Туркменистаном. Ранее талибы также захватили в этом регионе пограничный контрольно-пропускной пункт. Боевики активизировались на фоне вывода из Афганистана вооруженного контингента США. По информации Белого дома, американская армия покинет страну до конца августа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан налайи-нау
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