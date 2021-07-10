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Журналист Юрий Кот усомнился, что США заставят Киев выполнять Минские соглашения
Политика
Журналист Юрий Кот усомнился, что США заставят Киев выполнять Минские соглашения
facebook.com  /  Юрий Кот

Киев, 10 июля. Журналист и лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот рассказал о планах США заставить Украину выполнять Минские соглашения.

По итогам саммита в Женеве президент России Владимир Путин заявил, что его американский коллега Джо Байден согласился с необходимостью выполнения Минских соглашений для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Американцы взяли на себя обязательства в течение полугода заставить Киев выполнять договоренности по Донбассу, отметил Кот. Соединенные Штаты предложили вернуть Украину в зону влияния России в обмен на снижение оборотов в развитии отношений между Москвой и Пекином.

«Самое страшное для Америки — это союз России и Китая», — объяснил журналист.

Российская сторона указала Вашингтону, что серьезность его намерений необходимо продемонстрировать. Если американцы смогут заставить Киев выполнять Минские соглашения, тогда Москве будет о чем разговаривать с США, сказал Кот. Общественник усомнился, что Вашингтону удастся это сделать.

«Вряд ли у них это получится», — отметил Кот.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал стремление Киева изменить минские договоренности. Министр подчеркнул, что текст соглашений был одобрен в Совбезе ООН.

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