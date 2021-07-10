Ростовчанам в автобусах бесплатно раздают маски

Ростов-на-Дону, 10 июля. Во время рейдов по соблюдению масочного режима в городском транспорте, которые регулярно проходят в донской столице, помимо разъяснительных бесед с пассажирами добавилась бесплатная раздача масок.

Как пояснил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в городе сейчас задача не наказывать нарушителей, а защищать жизнь и здоровье горожан.

Похожего мнения придерживается и заместитель городского главы Дмитрий Симков.

«Профилактика распространения коронавирусной инфекции заключается в соблюдении масочного режима. В общественных местах ростовчане по-прежнему должны использовать средства индивидуальной защиты», — говорит Дмитрий Симков.

За прошедший месяц сотрудниками городской администрации было проинспектировано более 14 тысяч единиц общественного транспорта, в результате чего выявлено 410 нарушений. Подавляющую массу составили нарушения масочного режима со стороны пассажиров.

Ранее ФАН сообщал, что в конце июля текущего года в Ростове-на-Дону будут введены ограничения на посещение предприятий общепита. Теперь для посещения ресторана или кафе ростовчанам придется показать справку о вакцинации, доказать наличие антител или предъявить результаты свежего ПЦР-теста.