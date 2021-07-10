Пиар-менеджер МакSим заявила, что певицу рано снимать с ИВЛ

Москва, 10 июля. Пиар-менеджер госпитализированной певицы МакSим (Марина Максимова) Яна Богушевская сообщила об изменениях в состоянии знаменитости.

Она рассказала, что исполнительнице хита «Знаешь ли ты» становится лучше. Однако, несмотря на это, до сих пор рано говорить о ее отключении от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), отметила пиар-менеджер звезды.

«Марине действительно немного лучше, но рано говорить о выводе с аппарата. Она по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии находится», — отметила Богушевская в разговоре с корреспондентом ФАН.

Певица МакSим была госпитализирована с пневмонией в конце июня. Состояние исполнительницы столь стремительно ухудшалось, что врачами было принято серьезное решение — артистку ввели в состояние медикаментозной комы. Помочь знаменитости попытался даже священнослужитель, ее духовник отец Лука. Он навестил МакSим, проведя обряд причащения и соборования.